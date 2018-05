Mattarella | insulti e minacce on line | indagato il padre di Di Battista

Insulti e minacce a Mattarella : indagato il padre di Alessandro Di Battista : Vittorio Di Battista , padre del noto ex deputato pentastellato Alessandro , sarebbe indagato dalla procura di Roma per il suo post contro il presidente della Repubblica Sergio Mattarella : lo scrive il...

Mattarella - minacce e insulti sui social : la polizia postale avvia un monitoraggio : “Muori bruciato vivo“, “Comunista schiavo di Bruxelles”, “Mafioso di merda, da fucilare subito”. C’è davvero di tutto tra gli insulti e le minacce di morte rivolte al presidente della Repubblica Sergio Mattarella . Colpevole, secondo gli autori dei post su Facebook e Twitter, di aver impedito la nascita del governo Cinquestelle-Lega e, per questo, “Ipocrita antitaliano” e “venduto come ...

Otto pagine di insulti contro Sergio Mattarella : "Dovremmo fargli fare la fine del pezzo di merda del fratello". " Mattarella deve morire". Sul web sono state trovate almeno Otto pagine di minacce e insulti contro il Capo dello Stato, Sergio Mattarella , dopo la serata di domenica in cui è fallito il tentativo di Giuseppe Conte di far partire il governo tra M5s e Lega.Alcuni se la prendono anche col premier incaricato Carlo Cottarelli, scrivendo: "Buongiorno, ma che cazzo andiamo a votare ...

Insulti (ma non solo) a Cottarelli e Mattarella durante la diretta Facebook : Commenti negativi e Insulti su Facebook durante il discorso del premier incaricato Carlo Cottarelli. “Vergogna”, si è letto tra i commenti nella diretta trasmessa dall’agenzia Vista sui social. “Ce lo potevano dire: non saremo andati a votare”, hanno scritto in molti, “votare non serve a nulla”. “Ieri mi sono reso conto che noi italiani no valiamo niente”, ...