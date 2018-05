Mattarella e Paolo Savona | l' incredibile eccezione nella storia della Repubblica

Sergio Mattarella - Paolo Becchi : 'Perché il suo è un colpo di Stato' : Contro le mosse con cui Sergio Mattarella ha fatto tramontare il governo Lega-M5s , per poi dar vita all'esecutivo nato morto di Carlo Cottarelli , si schiera senza indugi Paolo Becchi , ideologo ...

La risposta di Paolo Savona al presidente della Repubblica Sergio Mattarella : L’Italia è nel caos e lo scontro è ancora durissimo. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha posto il veto sul nome di Paolo Savona e quindi il premier incaricato Conte (espresso dalla maggioranza 5 stelle-Lega) ha rimesso il suo mandato. Dopo molte ore di silenzio, però, Savona ha deciso di parlare per dire la sua e per rispondere direttamente al presidente con parole durissime. “Ho subito un grave torto dalla ...

Paolo Savona - perché Mattarella ha detto No/ “Subito grave torto da Colle : europeista chi chiede riforma Ue” : Sergio Mattarella, Paolo Savona e il ministero dell'Economia: ecco perché lo ha silurato. “No a un sostenitore dell'uscita dell’Italia dall'euro”, ha dichiarato il capo dello Stato.(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 17:55:00 GMT)

L'economista braccio destro di Paolo Savona - siluro su Cottarelli e Mattarella : il bruttissimo sospetto sulle banche : Il capo dello Stato ha motivato proprio con la 'tutela dei risparmiatori italiani' la decisione di respingere Savona come ministro dell'Economia e bocciare, così, il governo di Lega e M5s . Rinaldi ...

Paolo Savona - il retroscena dal Quirinale : lui si inginocchia - Sergio Mattarella lo umilia così : Non è bastato 'inginocchiarsi' al Quirinale , a Paolo Savona , per salvare la sua poltrona da ministro dell'Economia e il governo di Giuseppe Conte , M5s e Lega . Il dramma istituzionale, già incubato in ore di tensione precedenti, esplode quando l'economista 82enne scrive un comunicato ufficiale in cui ...

Perché Mattarella ha detto 'no' a Paolo Savona : Fallito il tentativo di trovare una soluzione alternativa al nome di Paolo Savona al ministero dell'Economia del nascente governo M5s-Lega, il premier incaricato Giuseppe Conte ha rimesso il mandato e Sergio Mattarella si è rivolto al Paese con queste parole: "Dopo aver sperimentato, nei primi due mesi, senza esito, tutte le possibili soluzioni, si è manifestata (...) una maggioranza parlamentare ...

Paolo Savona - Luigi Bisignani avverte Sergio Mattarella : 'Ecco chi è davvero il professore' : I rischi corsi dal Quirinale per la strenua opposizione alla figura di Paolo Savona come ministro dell'Economia potrebbe essere ben più gravi dello scioglimento delle Camere e le elezioni anticipate. Luigi Bisignani non usa giri di parole per mettere in guardia, tra gli altri Sergio Mattarella , sul ...

Paolo Savona - il comunicato ufficiale che mette Sergio Mattarella spalle al muro : 'Cosa voglio' - e ora il Colle... : Arriva poco dopo le 13 di domenica il comunicato ufficiale di Paolo Savona che potrebbe convincere Sergio Mattarella a dare il via libera alla sua nomina di ministro dell'Economia e, di conseguenza, ...

