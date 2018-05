Mattarella e il Paese diviso | quell' ordalia da fermare

Fabrizio Corona : «Paese senza democrazia» - il duro commento e le reazioni dei VIP sul caso Mattarella : L'Italia intera è col fiato sospeso per la decisione di Mattarella di dare l'incarico a Carlo Cottarelli dopo che Giuseppe Conte ha rinunciato alla formazione del governo per via di quello che ...

Governo - Boccia vs Di Battista : “Impeachment Mattarella? Non soffiate sul fuoco - difendiamo il Paese insieme” : Confronto acceso a Non è L’arena (La7) tra l’ex parlamentare del M5s, Alessandro Di Battista, e il deputato del Pd, Francesco Boccia, sulla richiesta di impeachment per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Di Battista ricorda le dichiarazioni di stima espresse da Boccia nei confronti di Paolo Savona e ribadisce: “E’ diritto di un Parlamento utilizzare la Costituzione per mettere in stato d’accusa il ...

Visita di Mattarella al Gaslini : 'ospedale pediatrico punta di diamante del Paese' : ... da 80 anni, giorno e notte, per 365 giorni l'anno è al servizio dei bambini per dare loro assistenza e cura, guarigione e speranza, è al servizio della scienza per dare risposte sempre più ...

Mattarella A GENOVA - “GASLINI EMOZIONANTE”/ Tempo a Di Maio-Salvini : Toti “non ipotechi futuro Paese” : MATTARELLA a GENOVA per Gaslini e Itl: lascia Tempo a Di Maio e Salvini, resta lo stallo del Governo. Sapelli, "ha fatto veto su di me. Il Presidente vuole solo il Governo tecnico"(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 13:10:00 GMT)

Mattarella : “A volte gli interessi del Paese sono neutrali” : Giornata impegnativa, oggi, per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Di prima mattina è stato in via Caetani a portare una corona di fiori sotto la lapide che ricorda il luogo del ritrovamento del corpo dell’onorevole Aldo Moro a 40 anni dalla sua uccisione, poi ha tenuto un discorso in occasione della giornata del ricordo delle vittime del terrorismo, che cade proprio oggi (lo trovate integralmente a questo link). Ci sono delle ...

Buffon a Mattarella : 'L'Italia non può essere un paese mediocre' : Infine il presidente di Lega ha lanciato un appello sulle infrastrutture: 'Credo che si possa fare molto da questo punto di vista, il nostro mondo e anche quello del calcio ne ha bisogno. Vuol dire ...

Juventus e Milan da Mattarella : “Aiutate gli arbitri”/ Buffon : “L’Italia non può essere un paese mediocre" : Juventus e Milan da Mattarella: “Aiutate gli arbitri”. Buffon: “L’Italia non può essere un paese mediocre". Il capitano rossonero, Bonucci: "Che domani sera sia solo una festa"(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 17:40:00 GMT)

Buffon a Mattarella : 'L'Italia non può essere un paese mediocre' : 'L'Italia non può essere una nazione mediocre e per questo ci affidiamo a una persona come lei': lo ha detto il capitano della Juventus, Gianluigi Buffon, parlando al Quirinale durante l'incontro ...

Gentiloni : "Nuovo incarico? Un no a Mattarella sarebbe anche un no al Paese" : Paolo Gentiloni, premier uscente che ancora attende di conoscere il nome del suo successore, è stato ospite di Fabio Fazio a ‘Che tempo che fa’. Il presidente del Consiglio ha ammesso sin da subito che un patto di governo con il Movimento 5 Stelle sarebbe stato quasi impossibile, ma boccia sostanzialmente la linea di Matteo Renzi, ossia quella che ha portato a disertare l’invito ad un tavolo di Luigi Di Maio: “Non era realistico che il PD ...

Gentiloni : 'Preferirei non continuare - ma dire no a Mattarella è dire no al Paese' : Il premier ha poi espresso perplessità sulla decisione di non dialogare con M5s: 'Andare al tavolo avrebbe messo a nudo le contraddizioni' dei Cinque stelle -

Governo - Gentiloni : 'No a Mattarella è no al Paese. M5S-Lega incognita per Ue' : Quindi, attenzione alle mosse che si fanno soprattutto in economia e politica estera". Eppure, restare a Palazzo Chigi non è un'idea che affascina il presidente del Consiglio: "Preferirei di no, ma ...

Mattarella farà un appello al Paese e per l’esecutivo cerca nomi “pop” : Tutto e tutti sembrano remare contro il governo di tregua, al punto che tra i nemici del Colle (ce ne sono un certo numero, perfino nell’ex-partito del Presidente) ieri fiorivano battutacce irriguardose tipo «colpito e affondato», insieme a discorsi fintamente preoccupati per la «brutta figura» che Sergio Mattarella farebbe qualora la sua proposta ...

Governo - Fico incaricato da Mattarella : “Al lavoro subito sui temi che interessano al Paese” : Nella verifica di una maggioranza tra Pd e M5s “secondo me il punto fondamentale è partire dai temi per l’interesse del Paese e dal programma per l’interesse del Paese”. Lo dice il presidente della Camera Roberto Fico, al termine dell’incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella L'articolo Governo, Fico incaricato da Mattarella: “Al lavoro subito sui temi che interessano al Paese” proviene da Il Fatto ...

Governo - Fico incaricato da Mattarella : “Al lavoro subito sui temi che interessano il Paese” : Nella verifica di una maggioranza tra Pd e M5s “secondo me il punto fondamentale è partire dai temi per l’interesse del Paese e dal programma per l’interesse del Paese”. Lo dice il presidente della Camera Roberto Fico, al termine dell’incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella L'articolo Governo, Fico incaricato da Mattarella: “Al lavoro subito sui temi che interessano il Paese” proviene da Il Fatto ...