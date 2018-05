Masterchef | arriva l’edizione All Star | le prime indiscrezioni

BOOM! Arriva Masterchef All Stars con le vecchie glorie del cooking show : MasterChef La crème de la crème. MasterChef riapre le sue cucine ai migliori concorrenti delle sette edizioni sin qui andate in onda. DavideMaggio.it è in grado di annunciarvi l’arrivo di MasterChef All Stars, le cui registrazioni inizieranno a metà giugno. Dopo sette edizioni, e con l’ottava in arrivo, per il cooking show satellitare è Arrivato, dunque, il momento dei primi bilanci e delle rivincite. Le registrazioni inizieranno a metà ...