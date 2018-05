Master of Photography 3 | tutte le novità del talent tv dedicato alla fotografia

Parte Master Of Photography il primo talent show europeo sul mondo della fotografia - tra i giudici Oliviero Toscani : L’attesa terza stagione di Master Of Photography, primo talent show europeo sul mondo della fotografia, andrà in onda dal 29 maggio per 8 puntate, tutti i martedì alle 21.15 su Sky Arte HD, canali 120 e 400 di Sky (e su Sky Uno HD alle 21.15), in contemporanea in 5 Paesi (Italia, Regno Unito, Irlanda, Germania e Austria). Il programma, al quale Parteciperanno anche ospiti d’eccezione tra i quali i fotografi Sebastião Salgado, Franco ...

