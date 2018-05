Master of Photography 3 | prima puntata in diretta

Master of Photography - la terza edizione su Sky Arte : Al via su Sky Arte e Sky Uno la terza edizione di Master of Photography, il primo talento europeo interamente dedicato al mondo della fotografia Tutto pronto per la nuova edizione di Master of Photography, il talent show di Sky Uno dedicato alla fotografia. Scopriamo tutte le anticipazioni e le novità della terza edizione in pArtenza su Sky Arte e Sky Uno. Master of Photography 2018: quando inizia Debutta da mArtedì 29 maggio 2018 alle ore 21.15 ...