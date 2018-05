Martina propone astensione Pd su fiducia

Martina si propone segretario "a tempo" all'Assemblea. I renziani chiedono Congresso e avvertono : lo sfidante c'è - ipotesi Guerini : L'ipotesi di ritiro delle dimissioni di Matteo Renzi da segretario o di una candidatura al Congresso, semplicemente "non esiste". I suoi collaboratori più stretti lo fanno sapere nelle stesse ore in cui montano le indiscrezioni che vorrebbero il segretario dimissionario pronto a tornare in pista. Voci che si mischiano alle altre in Transatlantico a pochi giorni dall'assemblea nazionale del Pd, prevista per sabato 19 maggio. E' un 'no' ...