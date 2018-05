Martina | Pd si astenga su fiducia a governo

Governo - Cottarelli alle 16.30 al Colle per i ministri. Martina : “Pd si astenga”. Salvini-Di Maio : “Spread era colpa nostra?” : Il presidente incaricato Carlo Cottarelli salirà al Quirinale alle 16,30 per sciogliere la riserva. Quasi certamente consegnerà al presidente della Repubblica Sergio Mattarella la lista dei ministri del suo Governo che è destinato ad essere bocciato dal Parlamento e a guidare fino alle elezioni anticipate alla fine dell’estate o all’inizio dell’autunno. Nessuna forza politica in Parlamento, infatti, voterà la fiducia. Neanche ...