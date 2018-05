Martedi 29 Maggio sui canali Sky Cinema HD

Programmi TV di stasera - martedì 29 maggio 2018. Su Rai2 l’amichevole Under 21 Francia – Italia : Luigi Di Biagio Rai1, ore 21.25: Il fulgore di Dony – 1^Tv Film tv di Pupi Avati del 2018, con Greta Zuccheri Montanari, Saul Nanni, Lunetta Savino, Giulio Scarpati, Ambra Angiolini, Andrea Roncato. Prodotto in Italia. Durata: 90 minuti. Trama: La storia d’amore, molto particolare, ambientata al giorno d’oggi a Bologna fra due quindicenni. Lei, Dony, è una ragazza con una forza enorme, che riesce a conquistare il ragazzo della ...

Roland Garros 2018 - il programma di martedì 29 maggio : gli orari delle partite e come vederle in tv : Day 3 per il Roland Garros 2018: tantissime le partite in programma sulla terra rossa parigina dopo la pausa per pioggia arrivata nella serata di ieri. Tantissimi incontri di primo turno da iniziare o da completare. Saranno tre gli italiani in campo: Simone Bolelli è in vantaggio per 3-0 nel terzo set su Rafa Nadal che ha vinto i primi due, per lui obiettivo centrare almeno la soddisfazione parziale; partita breve al meglio di un set per Thomas ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di martedì 29 maggio 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di martedì 29 maggio 2018: Si preannunciano ore drammatiche per Anita Falco (Ludovica Bizzaglia) che, aiutata da Luca Grimaldi (Marco Basile), affronta una non facile battaglia per disintossicarsi… Aiutata dal fratello Valerio (Fabio Fulco), Veronica Viscardi (Caterina Vertova) trama nell’ombra per sabotare il viaggio d’affari di Marina Giordano (Nina Soldano). Nel frattempo cresce anche il feeling ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di martedì 29 maggio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di martedì 29 maggio 2018: Dolores rivolge delle domande a Julieta riguardo alla sua relazione con Saul… Onesimo e Hipolito intendono convincere Don Berengario e fare un esorcismo alla villa, allo scopo di recuperare la rana… Adela ha detto no alla proposta di matrimonio di Carmelo, perché le è sembrato che l’uomo gliel’abbia fatta solo per convenienza… Da non perdere: diventa fan ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di martedì 29 e mercoledì 30 maggio 2018 : anticipazioni puntata 458 di Una VITA di martedì 29 e mercoledì 30 maggio 2018: Il tribunale ecclesiastico, in attesa di esprimersi definitivamente sull’annullamento delle nozze con Celia, sospende i diritti coniugali di Felipe. Arturo chiama Liberto, Rosina e Susana per parlare dell’atteggiamento che i due amanti dovranno tenere d’ora in avanti in pubblico, in modo da diminuire le dicerie: Susana suggerisce che Liberto e ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di martedì 29 maggio 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di martedì 29 maggio 2018: Liam (Scott Clifton) decide di cedere l’edificio acquistato della Spectra a Sally Spectra (Courtney Hope), la quale non sa come ringraziare il giovane Spencer… Brooke (Katherine Kelly Lang) vuole sapere da Bill (Don Diamont) cosa lo turba e perché non intende più partire per il viaggio, come precedentemente concordato… Bill rivela a Brooke il motivo per il quale ...

Le previsioni meteo per domani - martedì 29 maggio : Sarà una giornata nuvolosa e tempestosa The post Le previsioni meteo per domani, martedì 29 maggio appeared first on Il Post.

SISMA DEL MAGGIO 2012 - Le iniziative in programma in città martedì 29 maggio 2018 : ... Prof Alfredo Alietti, Dipartimento Studi umanistici dell'Università di Ferrara, Ordine dei Geologi In collaborazione con: Laboratorio di storia e comunicazione della scienza DOS "Design of Science" ...

Analisi Auditel : La serata di martedì 22 maggio 2018 fra il Capitano Maria e il Generale D'Urso : La serata parte con la curva blu del Tg1 che scorre nettamente al comando sulla linea del 25% di share, per poi calare un pochino, mentre la curva arancione del Tg5 scorre subito sotto la soglia del 20% di share. Bene la curva nera del Tg La7 (che come un po' tutti i programmi della rete beneficia del clima politico instabile) che scorre sopra la soglia del 5% di share. Molto bene anche la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca la soglia del ...

URBANISTICA E SICUREZZA - Martedì 29 maggio alle 15 nella sede del Dipartimento di Economia - via Voltapaletto 11 - : , A cura dell'Università di Ferrara, Il Laboratorio di Ricerca in Storia e comunicazione della scienza DOS "Design of Science" dell'Università di Ferrara organizza per Martedì 29 maggio 2018 , ...

Ascolti TV | Martedì 22 maggio 2018. In 5 - 6 mln per l’ultima de Il Capitano Maria (22.7%) - GF15 a 3 - 7 mln (21.8%) : Il Capitano Maria Su Rai1 l’ultima puntata de Il Capitano Maria ha conquistato 5.620.000 spettatori pari al 22.7% di share. Su Canale 5 la sesta puntata di Grande Fratello 15 ha raccolto davanti al video 3.738.000 spettatori pari al 21.8% di share. Su Rai2 Hawai Five O ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 il film Wolverine – L’immortale ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Carta Bianca ha raccolto davanti ...

Grande Fratello 15 – Sesta puntata di martedì 22 maggio 2018 – Doppia eliminazione e primo finalista. : E’ tornato Grande Fratello con la quindicesima edizione e il ritorno alla conduzione a distanza di quasi quindici anni di Barbara D’Urso. Molto positivi gli ascolti sinora ottenuti, con una media che sfiora il 24% di share, dati che la versione pura del programma non registrava da ben nove anni. Grande Fratello | Sesta puntata […] L'articolo Grande Fratello 15 – Sesta puntata di martedì 22 maggio 2018 – Doppia eliminazione ...