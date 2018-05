Marte | microbi nel passato del Pianeta Rosso | continua la ricerca di tracce di vita

meteoweb.eu

(Di martedì 29 maggio 2018)ladidineldel. Le rocce situate nei pressi di antichi siti lacustri potrebbero contenere indizili, utili a svelare cosa si celava neldi4 miliardi di anni fa. Secondo un nuovo studio, condotto daitori dell’Università di Edimburgo, le rocce sedimentarie di fango o di argilla che ricoprono il terreno marziano potrebbero contenere resti fossilizzati delle più antiche forme di: i. Queste rocce sono ricche di ferro e di silice, un materiale che aiuta a preservare i fossili. Le rocce – spiega Global Science – sembrano essersi conservate in maniera migliore rispetto a quelle della stessa età sulla Terra, in quanto ilnon è soggetto al fenomeno della tettonica a placche. Dopo aver esaminato gli studi condotti sui fossili trovati sulla Terra, il team ha replicato in laboratorio le ...