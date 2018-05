Margaret Atwood rivela di non avere poteri decisionali su The Handmaid’s Tale | ma è

optimaitalia

(Di martedì 29 maggio 2018) Il suo nome è tornato alla ribalta da quando lo scorso anno Hulu ha lanciato una (ormai celebre) serie tv tratta dal suo romanzo The Handmaid's, ma l'autriceha di recente dichiarato di nonalcun potere decisionale sull'adattamento del suo lavoro.Nonostante questo, si è detta soddisfatta del lavoro che il team creativo ha svolto per dare vita alla serie. "Penso che sarebbe stato stupido prendersela perché le cose sarebbero potute andare molto peggio" ha detto durante l'ultimo festival letterario a cui ha partecipato, l'Hay Festival: "Hanno fatto un ottimo lavoro, la recitazione è grandiosa e si sono attenuti alle premesse centrali".Laha poi parlato della seconda stagione di The Handmaid's, che si basa su vicende scritte ad hoc per il piccolo schermo e totalmente inedite, dato che il romanzo è stato completamente trasposto con la prima ...