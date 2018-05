Marco Bussetti | chi sarebbe stato il ministro dell’Istruzione di M5s e Lega

ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 maggio 2018), professore di educazione fisica, un uomo del “sistema burocratico” dell’elefantiaca macchina del Miur, vicino ai Lions, in quotatanto da pubblicare sul suo profilo Facebook foto con Matteo Salvini: ecco chiildel governo giallo-verde. La vicenda della casellina di viale Trastevere, purtroppo, è da esaminare ai raggi x. È il ministero di cui si è parlato meno in questi giorni e in quest’ultime ore. Sui quotidiani, alla tv, poche volte lo abbiamo sentito citare, segno che ai media interessava poco sapere a chiandata questa partita o che le forze politiche non avevano alcun interesse a far trasparire il nome dell’inquilino che avrebbe dovuto sostituire Valeria Fedeli. I 5 stelle avevano presentato prima delle elezioni un bel nome: Salvatore Giuliano, uno che l’innovazione a scuola l’ha fatta e la sta facendo. Giuliano ...