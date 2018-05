' Marcia su Roma' | così in Veneto si preparano al 2 giugno

"Marcia su Roma" : così in Veneto il M5s si prepara al 2 giugno : Marcia su Roma. così, con una vaghissima allusione a quel che avvenne il 28 ottobre del 1922, il gruppo di attivisti grillini di Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, ha intitolato l'evento Facebook in vista della manifestazione indetta da Luigi Di Maio nella Capitale il 2 giugno. Una mobili

Cottarelli - la retroMarcia del Pd. Martina : "Astenerci sulla fiducia" : Ed è proprio per rispettare lo scopo preciso del governo e la sua necessaria neutralità politica che penso sia opportuno che il Pd si astenga sul voto di fiducia alle Camere, evitando anche così ogni ...

Milan - Raiola fa retroMarcia su Donnarumma : "Potrebbe restare qui a vita" : Raiola ha poi ribadito il concetto ai microfoni di Rmc Sport: 'Bisogna rispettare i tifosi, soprattutto quelli intelligenti. Rimane a vita al Milan, è sempre stata la richiesta dei tifosi. Ironia? No,...

Marcucci : 2 giugno festa Italia. Chi ricorda Marcia su Roma si fermi : Marcucci: facciamo vedere a Di Maio e Salvini che democrazia in Italia è forte Roma – Di seguito le parole di Andrea Marcucci, capogruppo del Pd a Palazzo Madama. “Il 2 giugno è la nostra festa, la festa dell’Italia. Chi vuole fare rievocazioni della marcia su Roma, con mobilitazioni ridicole contro l’Europa, contro il Presidente della Repubblica, contro tutte le istituzioni, si fermi prima del precipizio. Faremo vedere ...

Calciomercato Real Madrid - Ramos avrebbe parlato con Ronaldo : 'Siamo con te ma fai retroMarcia' : ... praticamente identiche, di Cristiano Ronaldo e Gareth Bale, i campioni di un Real che sta dimostrando al mondo intero il valore di una rosa che poche squadre al mondo, probabilmente nessuna, può ...

Formula 1 - GP Monaco. Verstappen - che fai? RetroMarcia nelle libere 1 mentre arriva Vettel : Continua a far parlare di sé Max Verstappen , e non solo per le buone prestazioni della Red Bull nella prima giornata di libere nel Principato di Monaco. Secondo nelle FP1 alle spalle del compagno ...

Marcia per la vita - prolife in corteo a Roma contro eutanasia e legge 194 : “Aborto? È omicidio - carcere per donne e medici” : Dedicata ad Alfie Evans, si è svolta oggi l’ottava Marcia per la vita la manifestazione antiabortista che ha portato migliaia di persone da tutta Italia a sfilare nel centro di Roma. In testa del corteo anche Giorgia Meloni presidente di Fratelli d’Italia “La Marcia di oggi è dedicata ad Alfie Evans il bambino al quale abbiamo fatto avere la cittadinanza italiana perché i suoi genitori fossero liberi di continuare a curarlo al ...

Aborto - a Roma la Marcia per la vita : 21.13 "L'Aborto è violenza',"La vita è sacra" "Difendiamo la famiglia", sono alcuni dei cartelli che sono sfilati per le strade di Roma in occasione dell'ottava edizione della Marcia per la vita, nell'anniversario della legge 194. In testa al corteo, partito da Piazza della Repubblica per raggiungere piazza Venezia, molti bambini, alcuni con sindrome down. A sfilare anche un numeroso gruppo di CitizenGo, l'associazione di estremisti pro-life, ...

Roma - manifestazione contro l'aborto : "Marcia per la Vita". FOTO : Roma, manifestazione contro l'aborto: "Marcia per la Vita". FOTO In piazza anche suore e sacerdoti. "La legge 194 ha fatto sei milioni di vittime. Vogliamo denunciare l'eugenetica, che elimina i bambini down e malformati, e la legge sul fine vita", ha detto Virginia Coda Nunziante, presidente del comitato ...

Fiat Chrysler in retroMarcia a Piazza Affari : Teleborsa, - Si muove in retromarcia FCA che a Piazza Affari scivola dello 0,46%, mentre trapelano alcune indiscrezioni sul prossimo piano industriale che sarà presentato a giugno. Secondo Bloomberg ...

TIM in retroMarcia a Piazza Affari : Teleborsa, - TIM procede in rosso a Piazza Affari. Il titolo del gruppo di telecomunicazioni mostra infatti una perdita dell'1,30%, scambiando a 0,758 euro per azione. La disputa tra il Fondo Elliott ...

