Marche | studenti Itis Marconi Jesi vincono il contest ‘TecnicaMente’ 

(Di martedì 29 maggio 2018) Con un prototipo di miscelatore di precisione per vernici ed altri liquidi, tredelle classi quinte dell’dihanno convinto una giuria di otto imprenditori della provincia di Ancona chiamati a scegliere i progetti più innovativi, sostenibili economicamente e ben presentati. Michele Pasqualini, Enrico Perugini e Michele Ceccacci sono i vincitori del“TecnicaMente” organizzato dalla scuola insieme ad Adecco Italia nel quadro di una competizione nazionale che coinvolge 100 scuole coinvolte. Le aziende della giuria – Eurodiesel Service, Lazzerini, Loccioni, Namirial, Paradisi, Pieralisi, Pierpaoli e Thermowatt – hanno scelto il progetto per “la maggiore complessita’ tecnica e maggiore chiarezza ed efficacia nella presentazione” tra i cinque in gara. Buona impressione hanno suscitato anche i prototipi di ...