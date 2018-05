Manageritalia adotta Chiesa del Gesù di Mirandola

sportfair

(Di martedì 29 maggio 2018) Modena, 29 mag. (Adnkronos/Labitalia) – “L’adozione e l’azione diper ridare vita alladelè per la città determinante. Abbiamo quasi completato la ricostruzione di scuole, abitazioni e aziende, ora dobbiamo velocemente riprenderci i luoghi cardine della nostra vita sociale”. Così il sindaco di, Maino Benatti, ha aperto ieri sera la breve, ma partecipata cerimonia che ha dato il via all’adozione delladelda parte di. “Ladel, l’unica di proprietà del Comune, è da sempre nel cuore e nella tradizione dei mirandolesi per la sua storia e per ospitare tanti momenti determinanti nella vita delle persone come matrimoni e battesimi. Con l’aiuto dei manager e della loro organizzazione, ora che i fondi ci sono, dobbiamo alzare l’attenzione su questo ...