Maltempo Lombardia | istruttoria per il calcolo dei danni subiti dalle imprese nel 2014

Maltempo in Lombardia : allagamenti e disagi per piogge intense - vento forte e grandine : Dalla serata di ieri un’intensa ondata di Maltempo ha investito la Lombardia: la regione è stata bersagliata da piogge intense, forti raffiche di vento e grandine. Segnalati danni a Colico, nel Lecchese, dove tre auto sono rimaste bloccate dalla pioggia, nel mezzo di una strada completamente allagata: le persone che si trovavano all’interno degli abitacoli (cinque, tutte illese) sono state soccorse dai vigili del fuoco, dalla Croce ...

Maltempo : auto semi sommerse dalle bomba d’acqua in Lombardia - 5 in salvo ma sotto shock : Tre auto sono rimaste bloccate e semi-sommerse dall’acqua piovana, questa sera a Colico, centro della provincia di Lecco a confine con quella di Sondrio e Como. Cinque persone che si trovavano all’interno degli abitacoli delle vetture, sono state tratte in salvo. La strada e’ stata completamente allagata a causa dell’ondata di Maltempo scaricatasi su tutto il territorio con forte vento e temporali. Sono stati mobilitati i ...

Maltempo - allerta meteo della Protezione Civile : temporali in arrivo su Piemonte - Lombardia e Veneto [MAPPE e BOLLETTINI] : Infiltrazioni di aria fredda in quota sulle nostre regioni settentrionali determineranno, nella giornata di domani, precipitazioni temporalesche anche forti, specie su Piemonte, Lombardia e sui rilievi del Veneto, con fenomeni più intensi nelle ore pomeridiane e serali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione ...

Maltempo Lombardia : persi fino al 50% del miele : fino al 50% in meno nella produzione delle prime varietà di miele, dall’acacia al tarassaco. È quanto emerge da un monitoraggio della Coldiretti Lombardia sugli effetti del Maltempo nelle campagne. Le bizze del meteo – spiega la Coldiretti -, con violente precipitazioni e sbalzi termici improvvisi, stanno mandando in tilt le api costrette a lavorare a singhiozzo. “Una situazione – dichiara Ettore Prandini, presidente di Coldiretti ...

Meteo : in Lombardia perdura Maltempo diffuso con precipitazioni : Milano, 3 mag. (AdnKronos) – Un’ampia struttura depressionaria in lento indebolimento e spostamento verso il mar di Sardegna mantiene attive condizioni di instabilità su tutta la Lombardia. Lo comunica Arpa Lombardia nel bollettino Meteo per le prossime ore.Fino a venerdì prossimo, 4 maggio, condizioni di maltempo diffuso con precipitazioni soprattutto sui settori orientali, bassa pianura e Appennino, anche a carattere di rovescio o ...

Maltempo Lombardia : crollo delle temperature in Valtellina - quasi 20 gradi in meno : Dopo un periodo dal clima estivo, nella provincia più a nord della Lombardia sembra essere tornato l’autunno. Maltempo e crollo delle temperature oggi in Valtellina e Valchiavenna: si segnala pioggia sul fondovalle e neve in quota. Il calo termico è stato di circa 20 gradi: si è passati dai 30-32°C dei giorni scorsi ai 12°C odierni. L'articolo Maltempo Lombardia: crollo delle temperature in Valtellina, quasi 20 gradi in meno sembra essere ...

Maltempo Lombardia : domani temporali - torna l’instabilità : Da domani torna l’instabilità in Lombardia, almeno fino alla fine della prossima settimana. Le previsioni meteo dell’Arpa danno temporali in arrivo, con fenomeni intensi dal tardo pomeriggio di domani. In pianura, le minime si mantengono tra 10 e 14 gradi, le massime tra 22 e 26. Lunedì, qualche schiarita in mattinata ma prevarrà una nuvolosità irregolare fino a sera, con minime e massime in calo, e così anche martedì. Da mercoledì ...

Maltempo Lombardia : danni per la grandine sui campi tra Pavia e Milano : Si aggrava la conta dei danni nei campi a causa dell’ultima grandinata che ha investito la Lombardia, l’area tra Pavia e Milano. Colpiti ortaggi, cereali, fragole e foraggi, secondo quanto emerso da una rilevazione della Coldiretti Lombardia sulla base delle segnalazioni che stanno arrivando in queste ore dalle aziende agricole bersaglio del Maltempo, che dopo aver colpito il Pavese si è riversata sulla fascia del Sudest milanese, ...