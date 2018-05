Maltempo | ‘bomba’ d’acqua su Bologna | decine di chiamate ai Vvf 

meteoweb.eu

(Di martedì 29 maggio 2018) Sono almeno una quarantina learrivate al centralino dei vigili del fuoco didurante e dopo il forte acquazzone, che per piu’ di mezz’ora si e’ abbattuto questo pomeriggio sulla citta’. La ‘bomba’ d’acqua, che ha colpito soprattutto la zona di Casalecchio, ha creato gravi disagi sulle strade, dove in alcuni punti i rami caduti dagli alberi per colpa delhanno reso difficile la circolazione. Problemi sono stati segnalati segnalati sull’Asse Attrezzato, la nuova Bazzanese, viale Togliatti e via Paolo Nanni Costa. Alcuni sottopassi si sono allagati, cosi’ come le cantine e i locali ad altezza della strada. L'articolo, ‘bomba’ d’acqua sudiaiMeteo Web.