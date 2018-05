Maldini sul Milan | “molte volte serve cambiare e ripartire”

calcioweb.eu

(Di martedì 29 maggio 2018) “Io un’idea me la sono fatta, ma a questo punto aspettiamo gli eventi e vedremo”. Lo ha detto Paolo, storico capitano delche oggi ha ricevuto dalla Regione Lombardia il premio Rosa Camuna, parlando delle difficoltà societarie del club rossonero. “Ci sono sempre alti e bassi nella vita e nello sport in qualsiasi campo, l’importante è aver sempre in mente come si è arrivati al successo e moltebisognale cose e ripartire. In questo momento si fa un pochino fatica, vedremo”, ha aggiunto. L'articolosul: “moltee ripartire” CalcioWeb.