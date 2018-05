Mal di medico | con più sport più benessere per 504 bimbi bisognosi

Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali : nasce il portale www.mici360.it - un punto di contatto diretto tra medico e paziente : In occasione della Giornata Mondiale delle Malattie Croniche Intestinali, che si è svolta sabato 19 maggio, Janssen lancia il portale www.mici360.it, uno strumento rivolto ai pazienti affetti da MICI (Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali), dove sarà possibile trovare news, approfondimenti e una sezione dedicata a pazienti e caregiver per rispondere ai loro dubbi. Si tratta di un nuovo strumento estremamente utile per i pazienti, che ...

Un'altra scoperta italiana in campo medico contro le Malattie rare : Uno studio coordinato da medici ricercatori italiani del Bambin Gesù di Roma, pubblicato sul "New England Journal of Medicine", ha scoperto un nuovo anticorpo in grado di combattere tre malattie molto rare e finora considerate senza cura. L'anticorpo ha il nome di "canakinumab" e tratta tre patologie genetiche rare, scoperte da poco tempo, che provocano molti disturbi tra cui febbre ed infiammazione. Le persone affette da queste malattie spesso ...

“Ma è disgustoso…”. Era entrato tutto dentro. Da un po’ le faceva Male l’orecchio - così si decide ad andare dal medico. Quello che lo specialista tira fuori è da brivido vero : Il solo racconto di questa storia fa pensare al peggiore dei film horror, ma non è finzione. Purtroppo per questa ragazza si tratta di una storia reale. La storia di Katie Holley, una ragazza americana di 29 anni, è stata raccontata pochi giorni fa al magazine Self. tutto è nato quando ha cambiato casa, e nel nuovo appartamento un nuovo ‘inquilino’ le ha fatto visita nel sonno entrando nel suo orecchio sinistro. così, la giovane ha ...

“Mamma mi fa tanto Male la gola”. Poi la tragedia. Da un po’ ha la gola arrossata - così i genitori lo portano dal medico : “È una banale tonsillite”. Dopo soli due giorni il piccolo muore : “Se solo avessero capito”. La disperazione di una famiglia : Un mal di gola persistente e fastidioso non lo lasciava in pace, così i genitori di Callum Cartlidge, un bambino di 8 anni di Redditch nel Worcestershire (Gran Bretagna), hanno deciso di portarlo dal medico. Dalla visita non è emerso nulla di più di una semplice tonsillite e così il dottore ha deciso di rimandare a casa il piccolo con una cura a base di penicillina. Ma purtroppo la situazione era molto più grave e il piccolo è morto a ...

Salute : raccontare la Malattia fa bene al medico e al paziente : Il secondo congresso nazionale della Societa’ Italiana di Medicina Narrativa (Simen) si terra’ dal 10 al 12 maggio, presso l’Ospedale San Donato di Arezzo, e farà il punto su questa particolare disciplina, che negli ultimi anni ha visto una vera e propria esplosione di iniziative: infatti, raccontare la propria malattia non fa bene solo perché aiuta a sfogare e condividere le proprie paure, può anche diventare anche uno ...

“Droga sul pene”. Il medico sparge la cocaina sulle parti basse e l’incontro di sesso finisce Malissimo : cosa è successo all’amante : Mette della cocaina nel pene e per la sua amante finisce malissimo. Il fatto è accaduto in Germania i primi di aprile ma la notizia è stata resa nota solo in questi giorni. Protagonista della faccenda il medico chirurgo Andreas Niederbichler. Il professionista, molto conosciuto a Berlino, è stato arrestato dalla polizia perché la donna con cui ha avuto un rapporto è morta. La donna si era sentita male nel suo appartamento di Halberstadt ...

Va dal medico per un Mal di denti - ma scopre di avere la leucemia : a 23 anni è in fin di vita : La storia di Lauren, impiegata di banca di 23 anni, che, dopo essersi sentita stanca e aver accusato un mal di denti cronico, ha scoperto di avere una forma aggressiva di leucemia. Il prossimo anno dovrebbe sposare il suo fidanzato Ben: "Speriamo riesca a realizzare il suo sogno".Continua a leggere

Un medico balla per un bambino Malato. E diventa una star del web : Un uomo avvia la musica sul cellulare, e inizia a ballare: è in una stanza d’ospedale, ha il camice addosso e per spettatore speciale un bambino malato, a cui riesce a strappare un sorriso. https://www.youtube.com/watch?v=Ur2urKgvneM Mario Berwald, 41 anni, pediatra all’Helios Dr. Horst Schmidt Kliniken di Wiesbaden, in Germania, si diverte e fa divertire il piccolo Gerrit, 4 anni, nato con una rara sindrome genetica, il nanismo ...

Scambiò un infarto per Mal di stomaco : a processo un medico di Bardonecchia : Il dottor Marco Cravero è stato rinviato a giudizio per aver sbagliato diagnosi. Il paziente morì alcuni giorni dopo il ricovero in ospedale.Continua a leggere

ForMaldeide nel corpo - imbalsamata viva per un errore medico non ha avuto scampo Video : Può accadere anche questo: l'impossibile, l'impensabile. Una fine orrenda, da film degli orrori, è capitata a Ekaterina Fedyaeva, giovane donna russa. Aveva solo 27 anni ed è #morta dopo due giorni di atroce agonia a to di un assurdo errore medico. Anziché una soluzione fisiologica, le è stata iniettata nelle vene #Formaldeide, la sostanza che serve per imbalsamare cadaveri. La donna era ricoverata in un #Ospedale di Ulyanovsk, la sua citta' ...

ForMaldeide nel corpo - imbalsamata viva per un errore medico non ha avuto scampo : Può accadere anche questo: l'impossibile, l'impensabile. Una fine orrenda, da film degli orrori, è capitata a Ekaterina Fedyaeva, giovane donna russa. Aveva solo 27 anni ed è morta dopo due giorni di atroce agonia a seguito di un assurdo errore medico. Anziché una soluzione fisiologica, le è stata iniettata nelle vene Formaldeide, la sostanza che serve per imbalsamare cadaveri. La donna era ricoverata in un ospedale di Ulyanovsk, la sua città ...

Parma - calciatore 14enne si sente Male in campo : salvato da medico eroe : Si sente male in campo e viene salvato dal tempestivo intervento di un medico che si trovava al centro sportivo per disputare una partita. È successo a San Pancrazio , Parma, , dove un calciatore di ...

Parma - Calciatore 14enne si sente Male in campo : medico eroe gli pratica il massaggio cardiaco e lo salva : Si sente male in campo e viene salvato dal tempestivo intervento di un medico che si trovava al centro sportivo per disputare una partita. È successo a San Pancrazio , Parma, , dove un Calciatore di ...

Calciatore 14enne si sente Male in campo : medico eroe gli pratica il massaggio cardiaco e lo salva : Si sente male in campo e viene salvato dal tempestivo intervento di un medico che si trovava al centro sportivo per disputare una partita. È successo a San Pancrazio , Parma, , dove un Calciatore di ...