M5S : grillini al bivio - ritorno al voto con spauracchio Lega al Nord/Adnkronos : Roma, 29 mag. (Adnkronos) – La deroga al tetto dei due mandati potrebbe non bastare. Benché Luigi Di Maio, in questi 85 giorni di crisi post voto, abbia ripetutamente assicurato agli eletti che, in caso di ritorno alle urne, tutti sarebbero stati riconfermati, dopo la debacle della prova di governo M5S-Lega in tanti, nelle file grilline, temono di saltare. Nel gruppo parlamentare serpeggia innanzitutto il timore che le 338 poltrone ...

M5S - Laura Castelli impresentabile anche per i grillini : chi le sfila la poltrona da ministra : impresentabile anche per i suoi. Laura Castelli , deputata ed 'economista' , con laurea breve, del Movimento 5 Stelle , sarà ancora nel governo ma con una poltrona diversa. La pasionaria No Tav , ...

Governo Lega-M5S - ecco la lista dei ministri. Tensioni tra i grillini su Vincenzo Spadafora : Il Governo non è ancora nato e tra i 5Stelle è già polemica. A scatenarla è Vincenzo Spadafora , braccio destro di Di Maio, indicato da fonti pentastellate come ministro quasi certo. La sua nomina, ...

Lega-M5S - nasce un altro governo non eletto dal popolo. E per i grillini sarà un funerale : Ci siamo. Salvo imprevisti dell’ultimo momento sta per nascere il governo di destra con l’appoggio del Partito di Di Maio. E per dirla come i loro leader sarà un governo “non eletto dal popolo”. E sì, potrebbe essere indicato come premier un soggetto che gli elettori non hanno votato. Questo il ragionamento sempre sostenuto dai grandi costituzionalisti Di Maio e Salvini. Ed è bellissimo rileggere le loro precedenti dichiarazioni [qui e qui]. Ma ...

L'accordo M5S-Lega resuscita gli inconsolabili della mancata intesa tra Pd e grillini : Quanti inconsolabili sta producendo L'accordo, se si farà, tra M5S e Lega. Quante vedove non allegre del mancato patto Pd-5 stelle si moltiplicano. E tutti quei maitres a penser rimasti senza cattedra,...

M5S “psicologo in ogni classe contro il bullismo”/ Grillini lanciano proposta “cerniera tra scuola e famiglie” : M5s, proposta sul mondo scuola: "uno psicologo in ogni classe contro il bullismo e l'azzardopatia online. Una cerniera tra famiglia e scuola": le differenze tra Lega e M5s(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 18:38:00 GMT)

Marescotti : "Patto M5S-Lega? I grillini perderanno il mio voto" : L'intesa tra Movimento Cinque Stelle e Lega per la formazione di un nuovo governo di fatto crea qualche malumore tra gli elettori grillini. Come ha già ricordato ilGiornale , la base di fatto è ...

Mentre il "Governo neutrale" prosegue la sua lenta formazione, e il tessitore Sergio Mattarella cerca di trovare la quadra per uscire dallo stallo e dalla crisi istituzionale più grave dell'Italia repubblicana, nel m5s dilaga il panico

All'indomani del 4 marzo e della "vittoria" (relativa), il movimento populista italiano per eccellenza si era tramutato in una nuova Democrazia Cristiana con l'andreottiano (si parva licet) front-man Luigi Di Maio. Grisaglia, toni pacati, sorrisi di circostanza, aperture invereconde a chiunque fra cui il nemico di sempre, il

Il crollo dei grillini nelle lezioni in FVG è solo l'inizio di un declino nascosto ai più ma evidente ai più profondi analisti, così come la conferma che la Lega avrebbe vinto avanzando ancora

M5S-Pd? I grillini cercano solo un capro espiatorio. Ecco perché Renzi torna in scena : Peccato non avere un Francisco Goya che possa pennellare un 3 maggio 2018 per la prossima Direzione del Pd. Sarebbe interessante sapere chi dipingerebbe fra i fucilati e chi fra i fucilatori. Nell’assise dell’unico grande partito politico italiano che ancora decide attraverso i suoi organismi interni, il dibattito sarà su: andare o no al tavolo con il M5S (anzi P5S)? That is the question, direbbe Shakespeare. E’ veramente ...

Un'intesa tra M5S e Pd? I grillini vogliono la Lega : Un governo formato dal Movimento 5 Stelle con il sostegno del Partito democratico ? Nonostante le dichiarazioni e il 'dialogo avviato' rivendicato da Roberto Fico, sembra poco plausibile. Soprattutto ...