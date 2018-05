M5s Franco Corriere a Di Battista | “Deriva estremistica nel movimento” “Dosi le

ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 maggio 2018) “Partirò domani per la California con la mia famiglia e tornerò a fare il mio lavoro: fare reportage e inchieste giornalistiche, studiare idee innovative magari da portare qui in Italia. Io gli scatoloni li ho fatti sul serio, non come Franceschini“. Sono le parole dell’ex parlamentare del M5s, Alessandro Di, ospite di Otto e Mezzo, su La7. L’ex deputato annuncia un suo rientro dagli Usa in Italia in caso di elezioni anticipate per ricandidarsi alla Camera e sottolinea: “Di Maio è il nostro capo politico e mi auguro possa essere lui il candidato premier del M5s alle prossime elezioni. La forza del movimento verte sul legame indissolubile tra me e Luigi, lo stimo moltissimo. Si è comportato in maniera egregia. Se avesse stretto le mani di Berlusconi o lo avesse solo ricevuto, oggi Di Maio sarebbe presidente del Consiglio. E” – continua ...