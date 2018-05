Lutto al braccio | protesta M5s Forlì

Catania - Lutto al braccio per morti in esplosione : Il Calcio Catania “condivide il dolore e la tristezza dell’intera citta’ per l’esplosione che ha causato lutti, ferimenti e devastazione in via Garibaldi” e rivolge “ai familiari delle vittime ed ai colleghi dei vigili del fuoco caduti durante la missione, sincere condoglianze. In occasione di Catania-Paganese, in programma domenica alle 14.30 al Massimino, il Calcio Catania richiedera’ alla Lega ...