L’unica notte bianca della tecnologia in Italia | con Tec-Night il 9 giugno Cremona è “da

meteoweb.eu

: RT @serena_danna: - il presidente della Repubblica disonorato senza pudore -un professore di 82 anni frequentatore di salotti e cda trasfor… - cri_sap : RT @serena_danna: - il presidente della Repubblica disonorato senza pudore -un professore di 82 anni frequentatore di salotti e cda trasfor… - simonmp1 : RT @cecchi_giovanna: ...a volte l'unica scelta possibile, è quella di essere ottimisti!!!?????? ????? 'Notte! - cecchi_giovanna : ...a volte l'unica scelta possibile, è quella di essere ottimisti!!!?????? ????? 'Notte! -

(Di martedì 29 maggio 2018) Laantica abbraccia il futuro digitale a tre dimensioni: il 9dalle ore 18 nel centro storicocittà del Torrazzo esplode la Tec-, seconda edizione delna dedicata alla. Tra immersioni nella realtà virtuale, performance di light painting, robot-musicisti e videoinstallazioni cibernetiche sono quasi 20 gli eventi in programma. Tutti gratuiti. La manifestazione – promossa da CRIT – Polo per l’Innovazione Digitale, LGH, A2A Smart City e Linea Green e organizzata da SGP Events – coincide con l’avvio del nuovo polo Smart & Green, hub di ricerca che vedein prima linea sul fronte delle tecnologie smart e dell’ecosostenibilità. REALTÀ VIRTUALE:ROMANA E SCENARI FUTURISTICI. I visori per la realtà virtuale sono tra i protagonistiTec-. Il pubblico sperimenterà il brivido di camminare su un ...