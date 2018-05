Lodi | sparò e uccise ladro nel suo ristorante | rinviato a giudizio

Lodi - oste sparò a ladro : a giudizio per eccesso di legittima difesa : È stato rinviato a giudizio oggi dal gup Isabella Ciriaco, Mario Cattaneo, l’oste di Casaletto Lodigiano dal cui fucile il 10 marzo 2017 partì una rosa di pallini che ammazzò Petre Ungureanu, un romeno di 32 anni che era entrato per rubare con dei complici nel suo locale. Lo scorso ottobre la procura derubricò l’accusa da omicidio volontario a eccesso di legittima difesa. A cercare di introdursi nel locale di Cattaneo erano stati in ...