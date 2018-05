Lo spread vola oltre 260 punti e la Borsa cede il 2%

Lo spread vola oltre quota 260 Piazza Affari ancora in forte calo Sotto 'attacco' i Btp a breve : Il differenziale fra Btp e dieci anni e omologhi Bund tedeschi sale in apertura a 262.9, ai massimi da ottobre 2013. Il rendimento dei nostri decennali è al 2,93% Segui su Affaritaliani.it

Lo spread apre a 250 - poi vola a 260. Valore più alto dalla fine del 2013 : Apertura ancora in rialzo per lo spread tra Btp e Bund, che stamattina supera la soglia dei 250 punti per poi volare a 260, il top dalla fine del 2013, dopo aver chiuso ieri a quota 235. Il rischio, per l'Italia, è di superare il tetto dei 63,5 miliardi di spesa per interessi fissato dal Def, con conseguenze immediate per i nostri conti pubblici. Il rendimento del decennale si attesta al 2,9%.

Italia ancora sotto pressione - lo spread vola oltre quota 250 : MILANO - Ore 8.40. Non si allenta la tensione sui titoli di Stato Italiani, in attesa che il presidente incaricato Carlo Cottarelli si presenti in parlamento per chiedere una fiducia che, stando alle ...

Borsa - lo stop a M5S-Lega non ferma le vendite. Vola lo spread - banche a picco : Il Ftse Mib è arrivato a guadagnare il 2% e poi è tornato a scendere, lasciando sul campo il 2% circa, con un rialzo dello spread, salito a 235 punti, i massimi da fine 2013. L'euro, dopo un ritorno sopra 1,17 dollari, è sciVolato. Continuano le vendite sul petrolio. Chiuse Londra e Wall Street per festività...

Borsa ancora giù - volano lo spread con la Spagna e i Cds : Roma, 28 mag. , askanews, Non si arrestano le vendite a Piazza Affari e sui titoli di Stato italiani anche dopo lo stop all'esecutivo composto da M5s e Lega. L'azionario milanese lascia sul terreno il ...

Piazza Affari chiude a -2 - 08% - lo spread 'vola' sino a 235 : Milano - È durata poco più di un'ora la rimonta di Piazza Affari all'indomani del 'no' di Sergio Mattarella a Paolo Savona. La speranza di un rientro del nervosismo sull'onda della decisione di ieri ...

spread vola oltre quota 233. Borsa giù - crollano le banche : Giornata da dimenticare per Piazza Affari, peggiore listino in Europa, sulle tensioni politiche che stanno agitando non solo il Bel Paese ma anche l'Europa ed i mercati finanziari. Dopo il fallimento ...

La crisi politica fa volare lo spread : banche ko e Borsa in rosso : A rassicurare i mercati non basta l'incarico del Quirinale a Carlo Cottarelli per un governo tecnico che porti il paese fino alle elezioni e neppure le parole del premier designato "l'economia ...

La crisi affossa la Borsa - lo spread vola a quota 234 : Inizio di ottava in profondo rosso per Piazza Affari che azzera i guadagni da inizio anno. I mercati castigano l'Italia dopo il ribaltone politico di ieri sera che porta allo spettro di nuove elezioni ...

Borsa - ok allo stop a Lega-M5sMilano in deciso rialzo. spread giù Piace Cottarelli. Volano le banche : Euforia a Piazza Affari nelle primssime fasi di contrattazioni, con il Ftse Mib che 'strappa' a +2% a quota 22.843 punti; All Share +1,96%. Brillano i bancari (Banco Bpm +2,56%, Unicredit +3,12%, Ubi +2,95%, Intesa Sanpaolo 2,37%); bene anche gli energetici con Enel a +2,13%, Eno a +0,51%. Segui su affaritaliani.it

Governo - Carlo Cottarelli piace ai mercati. spread in calo a quota 190 - bene l’euro Piazza Affari in rialzo. Volano le banche : Saltato il Governo Lega-M5s, l’Italia resta osservata speciale. Lo Spread tra Btp e Bund apre a quota 190,3 punti base contro i 204 della chiusura di venerdì. Il rendimento del titolo decennale italiano scende al 2,34%. In netto rialzo le quotazioni dell’euro alle prime battute della mattinata, che passa di mano a a 1,1719 dollari (1,1661 venerdì sera a New York). Sullo yen la moneta unica è a 128,2. Fari puntati su Piazza Affari, ...

Finanza italiana in tilt : azioni a picco - volano spread e CDS : L' incognita politica continua a condizionare la Finanza italiana. La fuga degli investitori è ben visibile sia sull'azionario , con Piazza Affari che sta mostrando pesanti cali in un'Europa poco ...

Lo spread vola a 213 punti - Piazza Affari peggiora - -1% - : Milano, 25 mag. , askanews, - Si impenna oltre la soglia dei 210 punti lo spread, arrivando a toccare quota 213, sui massimi da febbraio 2014, con il rendimento del decennale italiano schizzato fino ...

In attesa del nuovo governo - lo spread continua a salire : vola sopra i 200 : Piazza Affari continua a scambiare negativa, in controtendenza rispetto alle altre borse europee. A metà seduta il Ftse Mib segna una flessione dello 0,33% a 22.671 punti, mentre lo spread Btp-Bund viaggia a 201 punti. Gli investitori sono in attesa della lista dei ministri del presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, con particolare attenzione al ministero dell’Economia. Altro clima nelle borse europee. Londra sale ...