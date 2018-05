Lo spread fa paura | per M5S e Lega si può riaprire al governo giallo-verde | “Una

spread Btp-Bund vola fino a 320 punti - sale il differenziale a breve : l’Italia fa paura agli investitori : Il differenziale con il decennale tedesco tocca nuovi massimi e lo Spread dei titoli a 2 anni supera quello dei decennali. Moody’s: taglio rating senza riforme e calo debito

Italia sotto assedio - banche sbandano a colpi di spread. La Bce non basta - paura in vista di aste Bot e Btp : L'aggravarsi della crisi politica sta spingendo gli investitori a vendite copiose di BTP nonostante il supporto della Bce che nell'ultima settimana starebbe acquistando titoli di Stato Italiani per ...

Il voto fa paura - spread a 235. La Borsa brucia tutto il 2018 : ... fa male agli investitori: bruciati 12 miliardi di euro in un giorno, 63 miliardi nelle ultime dieci sedute, da quando è iniziata la fibrillazione per la situazione politica italiana. Eppure, la ...

Perché il rating fa più paura dello spread : Purtroppo la peggiore delle mie previsioni si è avverata. Oramai siamo giunti sull'orlo del baratro, oltre cui non possiamo andare, se vogliamo evitare il commissariamento tipo Grecia della nostra economia e della nostra finanza da parte di Bruxelles. In assenza di indicazioni sul vero programma di governo che interessa ai mercati, quello relativo al Def, il Documento di Economia e Finanza, in cui si indica per il prossimo triennio l'entità del ...

Governo : Di Maio - spread? Tornano spauracchi contro cambiamento : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – “Non è un caso che non ci sia neppure un media che faccia il tifo per questo Governo. Di solito la maggior parte diventano filo-governativi o si schierano dalla parte del vincitore. In questo caso non è così e questo mi motiva come non mai nella risoluta volontà di portare a casa questo risultato”. Lo scrive Luigi Di Maio su Fb. “Il Reddito di cittadinanza, la pensione di cittadinanza, la legge ...

Brunetta : I conti pubblici? "Lo spread torna a fare paura - c'è poco da stare allegri" : Molti fondi speculativi, si vocifera nella City di Londra, sarebbero già pronti a svendere i nostri titoli di Stato, nel caso in cui l'economia italiana peggiorasse e nel caso si formasse un ...

spread - perché torna a fare paura : Dopo un leggero sbandamento, i mercati finanziari sono tornati tranquilli. Ma la comunità finanziaria tiene sott'occhio l'Italia. Ecco perché

Non vogliono farci votare a luglio Alle solite - poteri forti scatenati E rilanciano lo spauracchio spread : Si scrive 2011, si legge 2018. Esattamente come sette anni fa. Nel momento in cui l'Italia si trova di fronte ad una crisi politica e le forze che hanno vinto le elezioni il 4 marzo (e che in Parlamento sono maggioranza anche se non sono riuscite a formare un governo) chiedono il ritorno Alle urne subito, a luglio... Segui su affaritaliani.it

Lo stallo non fa paura - anzi. Piazza Affari ai massimi da 3 anni - spread ai minimi da 2 anni : Nessuna turbolenza, anzi. I mercati vanno spediti e non c'è stallo politico che li fermi. Chi temeva che la prolungata incertezza potesse avere un forte impatto su Piazza Affari deve al momento ricredersi, anche se non è tema su cui scherzare.Piazza Affari ha chiuso la seduta odierna in rialzo, il Ftse Mib registra un +0,22% a 24.035 punti e si porta sui massimi da metà luglio 2015. Non solo lo spread fra Btp e Bund è ...