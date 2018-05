L' Iva può anche aumentare Negli studi di Bankitalia e nel discorso di Visco | non è il

Vodafone Special Minuti 20 e 30GB prorogate al 3 giugno - chi può attIvarle? : Vodafone Special Minuti 20GB e Vodafone Special Minuti 30GB sono state prorogate nuovamente dall’operatore rosso e sono ancora attivabili fino al 3 giungo 2018 esclusivamente nei negozi aderenti. Le offerte last minute Vodafone possono essere attivate in base all’operatore di provenienza e si rivolgono ai clienti di altri operatori sia tramite SMS Winback (nel caso di ex clienti) che operator attack (a tutti in base ...

Tavecchio vs Gian Piero Ventura/ "Non si può sentire - mai arrIvate le sue dimissioni” : Tavecchio vs Gian Piero Ventura: "Non si può sentire, mai arrivate le sue dimissioni”. L'ex presidente della federazione calcistica, smentisce l'ex commissario tecnico della nazionale(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 14:06:00 GMT)

EsclusIva CalcioWeb – Calciomercato Sampdoria - può arrIvate Hetemaj a parametro zero : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria è al lavoro per la prossima stagione, l’intenzione è quella di migliorare l’ultimo risultato ed il presidente Ferrero è al lavoro per costruire una squadra ancora più competitiva. Si stanno valutando alcuni affari di mercato, uno potrebbe essere il centrocampista Perparim Hetemaj, in scadenza di contratto con il Chievo al momento il rinnovo sembra lontano. In caso di fumata nera è pronta ...

Sarri al Chelsea - la bomba di mercato : “il grande colpo può arrIvare dalla Juventus” : Sono giornate calde per programmare al meglio la prossima stagione, in particolar situazione in evoluzione per quanto riguarda le panchine. Il Napoli ha messo a segno il colpo Carlo Ancelotti, si è liberato dunque Maurizio Sarri che ha ricevuto un’offerta molto importante dallo Zenit ma la scelta del tecnico è stata quella di aspettare una chiamata dal Chelsea, che è arrivata, l’accordo è ormai ai dettagli, ufficialità prevista a ...

F1 - GP Monaco 2018 : oggi è in palio una pole position decisIva - sul circuito dove non si può sorpassare : È arrivato il tanto atteso sabato del Gran Premio di Monaco 2018. La gara, sostanzialmente, inizia già nella giornata odierna. Per quale motivo? È presto detto. Chi parte davanti a tutti a Montecarlo ha già buona parte della vittoria in tasca, su un circuito nel quale è pressochè impossibile sorpassare. Proprio per questo, una buona metà della corsa di domani si deciderà nelle qualifiche odierne (che scatteranno alle ore 15.00) con una pole ...

F1 - GP Monaco 2018 : oggi è in palio una pole position decisIva - sul circuito dove non si può sorpassare : É arrivato il tanto atteso sabato del Gran Premio di Monaco 2018. La gara, sostanzialmente, inizia già nella giornata odierna. Per quale motivo? É presto detto. Chi parte davanti a tutti a Montecarlo ha già buona parte della vittoria in tasca, su un circuito nel quale è pressochè impossibile sorpassare. Proprio per questo una buona metà della corsa di domani si deciderà nelle qualifiche odierne (che scatteranno alle ore 15.00) con una pole ...

Pictet-Digital : la normatIva GDPR può rappresentare un'opportunità : Le recenti debolezze di alcuni dei più grandi nomi del mondo di internet che fanno parte del fondo Pictet-Digital sono viste come un'opportunità. Il settore della pubblicità online rappresenta ...

PrIvacy - gigantesca voragine nel portale delle imprese : chiunque può scaricare 6 milioni di dati personali – VIDEO : I clienti delle Fs potranno lamentarsi di persona con chi le amministra, basta seguire l’indirizzo e citofonare “Mazzoncini”. Idem quelli di Amsa e A2a e di multinazionali come Sky, Ikea, Siemens, Edison, Suzuki, Toyota e Luxottica. Qualche buontempone potrà suonare il campanello di Casaleggio, De Benedetti e Montezemolo o attaccarsi a quello del politico paracadutato ai vertici di società pubbliche. Il servizio è gratuito e privo di rischi, ...

Bambini abbandonati in auto : "Il cruscotto può arrIvare a 70°C - possono soffocare in un'ora" : L'ultimo episodio è accaduto a Pisa, dove un papà ha lasciato la figlia di 7 mesi in auto in un parcheggio assolato. La...

Giro d’Italia 2018 - attenzione a Chris Froome! ArrIvano i due tapponi favorevoli al britannico : il keniano bianco può ribaltare tutto! : La pazza idea sta sempre più balenando nella sua mente, la strampalata follia di recuperare oltre tre minuti di ritardo sta sempre più piacendo all’uomo imbattibile nelle grandi corse a tappe, la possibilità di fare saltare il banco quando tutto sembrava già finito sta prendendo vita giorno dopo giorno. Chris Froome non ha ancora gettato la spugna, non ha ancora mollato la presa, non si è ancora arreso e vuole provare a entrare nella ...

Le porte del treno non si aprono - pendolare costretta a scendere alla fermata successIva. "Non ci può essere sempre il buon samaritano" : Il dibattito sul trasporto pubblico, nelle sedi istituzionali, è incentrato sui servizi per il turismo, come se il trasporto pubblico fosse solo uno strumento per sfruttare l'economia turistica, ...

Chieti - come può un uomo arrIvare ad uccidere suo figlio : Le cronache ci parlano con ripetitività di omicidi fra cui spiccano i femminicidi. Fortunatamente il numero annuale è, negli anni, in calo sia per gli uni che per gli altri. Si tratta comunque di eventi che si verificano ogni due o tre giorni per cui tendiamo ad assuefarci. Quando, come nel caso recente, un uomo uccide la propria figlia rimaniamo annichiliti e dentro di noi compaiono innumerevoli dubbi. come può succedere? Ma veramente era ...

EsclusIva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - la contropartita al Genoa che può sbloccare Perin : Calciomercato Juventus – La Juventus ha concluso la stagione con la vittoria dello scudetto e della Coppa Italia, adesso il pensiero è rivolto già alla prossima stagione ed al mercato. Una situazione da chiarire sarà quello del portiere che si giocherà il posto con Szczesny, il nome scelto è quello di Perin del Genoa, nella giornata di oggi previsti nuovi contatti per provare ad arrivare ad una fumata bianca. Secondo indiscrezioni ...

Giro d’Italia 2018 - sedicesima tappa Trento-Rovereto : cronometro decisIva. Dumoulin può fare il vuoto : Il Giro d’Italia 2018 entra nella terza ed ultima settimana di corsa con una cronometro individuale che potrà risultare decisiva nella lotta per la Maglia Rosa. La sfida contro il tempo partirà da Trento, per concludersi dopo 34,2 km a Rovereto. Andiamo ad analizzare nel dettaglio il percorso e i favoriti della sedicesima tappa del Giro d’Italia. Percorso Si parte dalla Piazza del Duomo di Trento e subito si affrontano le prime inside ...