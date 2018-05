L’Italia verso uno scontro decisivo sull’euro

Boxe femminile - le convocate delL’Italia per il collegiale verso gli Europei. Spiccano Testa - Mesiano e Alberti : Si avvicinano gli Europei 2018 di Boxe femminile che si disputeranno a Sòfia (Bulgaria) dal 4 al 13 giugno. Proprio in vista della rassegna continentale è stato convocato un collegiale che si terrà ad Assisi dal 23 al 31 maggio. Al termine le azzurre convocate partiranno alla volta della capitale bulgara per andare a caccia delle medaglie. Spiccano soprattutto Irma Testa, Alessia Mesiano e Valentina Alberti. Roberta Bonatti ...

Hockey prato - le convocate delL’Italia per i raduni di Roma e Glasgow. Azzurre verso i Mondiali : Roberto Carta, CT della Nazionale Italiana di Hockey femminile, ha convocato 22 atlete in vista di un doppio raduno che si svolgerà a Roma e a Glasgow nella prima metà del mese di giugno. L’Italia sta lavorando alacremente in vista dei Mondiali che si disputeranno a Londra tra meno di sessanta giorni. Alcune Azzurre (primo gruppo) si ritroveranno al Giulio Onesti il prossimo 3 giugno, poi si uniranno altre compagne (secondo gruppo) il 9 ...

Migranti e conti pubblici : Bruxelles bacchetta L’Italia verso il governo. Lite con Salvini e Di Maio : È sui Migranti il primo, piccato, botta e risposta tra Bruxelles e la stanza in cui sono in corso le trattative per formare un governo, su sponda leghista. Ma un doppio avvertimento Ue arriva anche sul fronte dei conti pubblici. Con i due vicepresidenti della Commissione, Valdis Dombrovskis e Jyrki Katainen, che invitano l’Italia a ridurre il debit...

Iran - Trump verso sanzioni ad aziende Ue. L’Italia rischia scambi per 3 miliardi. Il regime dà 60 giorni per salvare l’accordo : Le sanzioni Usa contro il regime di Teheran potrebbero colpire anche l’Europa. Più che un monito, quello del consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca John Bolton, suona come una vera e propria minaccia. Perché l’amministrazione Trump non ha alcuna intenzione di fare sconti ai Paesi che non seguIranno Washington nel ripudiare l’accordo sul programma nucleare dell’Iran. A tremare sono le aziende europee che, tra investimenti e ...

Karate - Europei 2018 : L’Italia del kumite femminile vola in semifinale! Turchia ultimo ostacolo verso la zona medaglie : Straordinaria prestazione per le azzurre del team kumite agli Europei 2018 di Karate a Novi Sad (Serbia). Sara Cardin (-55 kg), Laura Pasqua (-61 kg), Silvia Semeraro (-68 kg) e Clio Ferracuti (+68 kg) hanno prevalso nei primi tre incontri disputati durante le eliminatorie, garantendosi l’accesso alle semifinali, in cui sfideranno la temibile Turchia per ottenere il pass per la finale. Tanta sofferenza ma anche una notevole esperienza per ...

Ginnastica - Serie A 2018 : L’Italia e la forza della classe 2003. Villa - D’Amato e Iorio a braccetto a Milano : novità verso il futuro : La seconda tappa della Serie A 2018 di Ginnastica artistica ha ancora messo in mostra l’eccellente livello tecnico della fenomenale classe 2003 che gara dopo gara continua ad alzare il proprio livello e a guardare con sempre maggiore ottimismo verso le Olimpiadi di Tokyo 2020. Il gruppetto di Enrico Casella continua a stupire, compiendo sempre un salto in avanti per essere davvero competitive a livello internazionale: il mirino è puntato ...

“Ho toccato il fondo - oggi vivo così”. Guardate bene quest’uomo : lo riconoscete? Ingrassato - calvo - è davvero diverso dal ragazzino che L’Italia aveva imparato a conoscere e amare. I fan a bocca aperta : sì - che ci crediate o no - è lui : Un nome che gli appassionati di calcio ricorderanno bene, visto le grandi aspettative con il quale i tifosi lo avevano accolto al momento del suo sbarco in Italia. Una carriera che sembrava destinata a decollare e farsi grande, grandissima, e che invece lo ha visto perdersi sul più bello, quando sembrava pronto a diventare una star di livello mondiale. Andy van der Meyde era considerato uno dei gioielli più preziosi della generazione ...

Nuoto - le speranze di medaglia delL’Italia verso Tokyo 2020. Tanti giovani da affiancare ai campioni già affermati : Federica Pellegrini, Gabriele Detti e Gregorio Paltrinieri: sono sempre loro i riferimenti in piscina pensando alle prossime Olimpiadi di Tokyo 2020. Una considerazione figlia di quanto accaduto l’anno scorso nella piscina di Budapest quando il trio seppe conquistare un oro iridato a testa. Un po’ di cose sono accadute: la campionessa di Spinea ha sposato la causa della velocità con risultati non eccezionali, Greg ha trascorso sei ...

Roberto Mancini verso la Nazionale : il giusto CT per L’Italia? Matrimonio azzurro all’orizzonte : Roberto Mancini è ormai lanciatissimo verso la panchina della Nazionale Italiana di calcio. Il Matrimonio è ormai annunciato, manca soltanto l’ufficialità che arriverà tra un paio di settimane, in concomitanza con la conclusione dei vari campionati e prima dell’inizio dei Mondiali a cui purtroppo gli azzurri non mancheranno dopo la clamorosa non qualificazione. L’attuale tecnico dello Zenit San Pietroburgo dovrebbe guidare la ...

Libertà di stampa - per Rsf L’Italia migliora ma preoccupa l’ostilità del M5S verso i giornalisti : Il rapporto annuale sulla Libertà di stampa vede un buon miglioramento per l'Italia, che si attesta nel 2018 al 46simo posto della classifica. Permangono però numerose criticità, in particolare le minacce ai cronisti del Sud Italia e l'atteggiamento ostile del Movimento 5 Stelle nei confronti dei giornalisti.Continua a leggere

Tennistavolo - Mondiali a squadre 2018 : tutte le avversarie delL’Italia sulla strada verso la promozione in Championship Division : Inizieranno domenica 29 aprile i Mondiali a squadre di Tennistavolo, che si disputeranno ad Halmstad, in Svezia. L’Italia è relegata con entrambi i team, maschile e femminile, in Second Division: obiettivo comune dunque sarà quello di essere promossi in Championship Division (24 posti), opportunità riservata a due sole nazionali. Al maschile l’Italia è al 27° posto in classifica ed è la testa di serie del Gruppo G, dove affronterà Ungheria (n. ...

Canoa slalom - le speranze di medaglia delL’Italia verso Tokyo 2020. Giovanni De Gennaro e Stefanie Horn per il salto di qualità definitivo : “Penso che siano due atleti di alto livello. La Horn è molto professionale e sa bene cosa le serve e come prenderselo, lei è pronta di sicuro a crearsi un futuro da vera campionessa. De Gennaro, invece, è ancora in una fase di crescita con prestazioni da ‘migliore dei migliori’ a prestazioni incostanti; sta cercando il suo metodo con un percorso personalizzato, gli auguro di capire presto come auto-valutarsi e valutare le opportunità che ...

Tuffi : le prospettive delL’Italia verso gli Europei e le speranze di medaglia. Bertocchi e Tocci punti di riferimento : Ultimo fine settimana importante per i Tuffi italiani. A Torino si sono svolti gli Assoluti Indoor, prima tappa di qualificazione agli Europei di luglio. Proprio la manifestazione continentale è il grande obiettivo di questa stagione per una squadra azzurra che punta ad essere protagonista in Scozia a luglio. Dagli assoluti di Torino arrivano le conferme di Elena Bertocchi e Giovanni Tocci. La milanese e il cosentino sono assolutamente le punte ...

Biologico - Europarlamento vara il nuovo regolamento. L’Italia di traverso : ‘Occasione persa - pessimo compromesso’ : Gli europarlamentari italiani bocciano il regolamento europeo sul bio che entrerà in vigore nel 2021. Il provvedimento che disciplinerà produzione e commercializzazione dei prodotti è stato approvato con 466 voti a favore (124 voti contrari e 50 astensioni) dall’Europarlamento, nonostante abbiano votato contro gli europarlamentari italiani di tutti i partiti, che chiedevano norme più restrittive, soprattutto sulla soglia di contaminazione ...