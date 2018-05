L' Italia è un Paese fondato sull' insulto | da noi il dibattito online più violento d' Europa

Germania : vignette contro l'Italia - il piano contro il nostro Paese che c'è dietro : La cancelliera tedesca Angela Merkel ha detto di non voler commentare le vignette anti-Italia apparse nei giorni scorsi su alcuni quotidiani e periodici tedeschi spiegando che, diversamente, andrebbe ...

Governo M5s-Lega - Putin : “Dai politici Italiani parole positive su sanzioni. Paese affidabile ma subordinato alle scelte Ue” : Contro la formazione del Governo M5s-Lega si è scatenata la tempesta perfetta: spread in salita oltre i 200 punti, Piazza Affari in picchiata, il Financial Times che parla di “nuovi barbari” alle porte di Roma e giornali tedeschi che attaccano la scelta (su cui si sta giocando la stessa nascita dell’esecutivo giallo-verde) dell’euroscettico Paolo Savona al Tesoro. Ma in soccorso di Luigi Di Maio e Matteo Salvini arrivato ...

F.Italia : Paese bloccato da 80 giorni : 12.52 "Il Paese è bloccato da oltre 80 giorni, prima per definire un contratto sui generis, adesso per una disputa sui nomi dei ministri. Nel frattempo i mutui non aspettano, gli interessi da pagare rischiano di aumentare e i pensionati attendono di vivere con più dignità.Per Per noi l'unico interesse da proteggere è quello di risparmiatori, famiglie e imprese. Fa male prendere atto che per altri le priorità non sono queste". Così in una nota ...

Gasolio alle stelle : l'Italia è il secondo Paese Ue in cui costa di più : Peggio di noi soltanto la Svezia: l'Italia si conferma tra i Paesi Ue in cui i carburanti costano di più, posizionandosi al secondo posto in Europa nella classifica che riguarda il prezzo del...

Spiegel Online al vetriolo : «L'Italia è una scroccona - non è un paese povero. La colpa? Di Mario Draghi» : Per me l'Italia può continuare a praticare l'evasione fiscale come sport nazionale . Trovo però incomprensibile che si vogliano addossare i costi delle proprie decisioni politiche ad altri che hanno ...

Mario Cucinella presenta il Padiglione Italia : 'Il mio Arcipelago - un Paese da scoprire' : 'Per favore, credete di più nell'architettura contemporanea, bisogna avere il coraggio di confrontarci con la storia, dobbiamo crederci'. Il fisico imponente e il sorriso mite, Mario Cucinella ...

Italia 2030 : un Paese in via di sviluppo sostenibile : Nella giornata conclusiva della seconda edizione del Festival dello sviluppo sostenibile l’ASviS presenterà alle istituzioni i risultati dei 17 giorni di riflessione, le idee e le proposte emerse durante la manifestazione. L’evento finale sarà un’occasione per discutere di temi fondamentali per il nostro Paese e dei prossimi passi da compiere per garantire il raggiungimento degli SDGs e il futuro a questa generazione e a quelle che ...

Italia come un Paese emergente : i Btp più rischiosi dei titoli indonesiani : MILANO - Le tensioni sui titoli di Stato Italiani legati alla formazione di un possibile governo giallo-verde hanno portato i rendimenti dei nostri Btp più vicini a quelli di alcuni Paesi emergenti, ...

Giornata della biodiversità - Italia Paese più green d’Europa ma dall’ulivo al pomodoro molte specie a rischio : Il patrimonio di biodiversità, composto da piante e animali diversi da cui dipende la vita del pianeta, si va impoverendo a un ritmo inquietante. Dietro c’è la mano dell’uomo, che continua a distruggere habitat per far posto a campi e allevamenti e privilegiando alla natura, caccia, pesca, bracconaggio e commercio illegale. Inquinamento, riscaldamento globale e l’introduzione di specie esotiche danno il loro contributo al disastro che si sta ...

Fitch - allarme sull'Italia : con Lega-M5S aumenta rischio-paese : 'L'accordo di governo tra i due partiti più populisti ed euroscettici d'Italia, aumenta i rischi per il profilo di credito della nazione, soprattutto attraverso un allentamento fiscale e potenziali ...

Fca - l'Italia non è piu un Paese per auto di massa. Basteranno Alfa Romeo e Maserati? : La fine dell’Italia dell’auto, che ha avuto il suo apogeo nel 1984 con la Fiat Uno di Vittorio Ghidella, è arrivata. La decisione di eliminare qualunque tipo di auto popolare e non ad alto valore aggiunto – in sostanza, l’Italia perde il marchio Fiat (resta solo la 500 X a Melfi) – e di mantenere nel nostro Paese i marchi premium Alfa Romeo e Maserati è la naturale formalizzazione della impostazione strategica data da Sergio Marchionne a Fca ...

Contratto per l'Italia - 30 punti per 'rivoluzionare' il Paese Video : Un Contratto per l'Italia. M5S e Lega [Video] hanno licenziato la versione definitiva: 58 pagine e 30 punti su cui lavorare e, per dirla alla Luigi Di Maio, rivoluzionare il Paese. E' la prima volta che si tenta di far nascere un Governo sulla base di un accordo scritto tra due forze politiche e si è arrivati al testo finale attraverso una lunga mediazione tra i leader degli schieramenti, in questo caso Di Maio e Matteo Salvini. Un'anomalia ...

Fca - l'Italia non è piu un Paese per auto di massa. Basteranno Alfa Romeo e Maserati? : l'Italia industriale del secolo scorso finisce qui: la scelta di Fca di abbandonare ogni produzione destinata al mass market nel nostro Paese rappresenta una cesura epocale. E questo rappresenta un problema serio per il futuro. Vediamo quale...