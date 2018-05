L' industria della longevità e 9 cose che puoi fare per vivere più a lungo

Antonio Lenoci - di Confindustria Taranto - esprime le sue valutazioni sulla vicenda Ilva - alla luce dei più recenti sviluppi della questione : ... manifestato e dichiarato ad ogni organo di informazione, si aggiungono anche i proclami di chiusura, programmata o meno che sia, di una non meglio precisata riconversione dell'economia del ...

“Boehringer Ingelheim sostiene la collaborazione e la condivisione della conoscenza nell’industria zootecnica” : Per la prossima edizione del meeting annuale di Esperti sul Benessere Animale, Boehringer Ingelheim riunirà professionisti del settore veterinario e specialisti del benessere per una riflessione sugli standard di benessere associati al commercio internazionale di prodotti animali. L’11° Forum si terrà a Sydney in Australia il 31 maggio e 1° giugno. Quest’anno è prevista una affluenza elevata di partecipanti dai continenti australiano e asiatico ...

Confindustria Toscana Sud - le aziende della Valdelsa incontrano la scuola : Continua la collaborazione tra Confindustria Toscana Sud " Delegazione Val d'Elsa e l'Istituto Comprensivo 2 di Poggibonsi per favorire nei ragazzi e negli insegnanti la conoscenza delle aziende del ...

Padova : Confapi - immigrati il 31% della forza lavoro industriale : Padova, 16 mag. (AdnKronos) – Operai, muratori, collaboratori domestici, badanti, camerieri, braccianti. Sono le professioni svolte con più frequenza dai lavoratori stranieri presenti in Veneto. Dopo l’ampio risalto riservato dai media nazionali allo studio relativo al tasso di disoccupazione nel territorio e all’apporto dei lavoratori immigrati (‘Padova, il tasso di disoccupazione è tedesco. Ma cosa accadrebbe se la ...

Confindustria : Boccia inaugura nuova sede della federazione Moda : Milano, 15 mag. (AdnKronos) – Il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, e il presidente di Confindustria Moda, Claudio Marenzi, hanno inaugurato oggi la nuova sede dell’associazione in via Villasanta a Milano. I nuovi spazi, che accolgono tutte le associazioni di categoria che da marzo del 2017 sono state riunite sotto un unico cappello Confindustriale -e dunque Aimpes, Aip, Anfai, Assocalzaturifici, Federorafi, Smi e Unic- ...

L’ex presidente della Confindustria siciliana Antonello Morante è stato arrestato insieme a tre membri delle forze dell’ordine : Antonello Montante, imprenditore siciliano ed ex presidente di Confindustria Sicilia, è stato arrestato questa mattina dalla polizia di Caltanissetta insieme ad altre cinque persone. L’accusa per Montante, scrive Repubblica, è di “associazione a delinquere finalizzata alla corruzione di esponenti delle The post L’ex presidente della Confindustria siciliana Antonello Morante è stato arrestato insieme a tre membri delle forze ...

Taranto oltre l'industria : tra libri e mare il nuovo 'oro' della città dei due mari : Andare oltre l'industria e i suoi problemi, le morti sul lavoro e l'inquinamento e ora la crisi e la disoccupazione: anche a Taranto si può. Lo scrivo perché ho avuto il privilegio di essere direttore artistico del primo festival della letteratura di mare nella città forse più 'dimenticata' di tutta la rigogliosa Puglia: 'Taranto due mari di libri', un'avventura che non poteva nascere senza la passione del primo ...