Ligue 1 | a Mediapro i diritti tv | offerta più alta di quella per la A

Diritti tv : Mediapro e Bein Sport si aggiudicano Ligue1 : La fine di un’era per Canal+, l’emittente storica del calcio francese che non si è aggiudicata i Diritti tv della Ligue 1 francese. A strapparglieli il gruppo spagnolo Mediapro e Bein Sport che si sono aggiudicati i lotti principali. In questo modo la LFP ottiene per Diritti televisivi per le stagioni 2020-2024, un valore di 1.153 miliardi di euro l’anno, con un aumento del 60% rispetto all’attuale ...