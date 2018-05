Liegi | sparatoria davanti a liceo | uccisi un passante e due agenti La polizia ammazza il

Attentato a Liegi - urla “Allah Akbar” e uccide 3 persone/ Ultime notizie - video : killer ucciso dopo sparatoria : Attentato a Liegi , urla “Allah Akbar” e uccide 3 persone . Ultime notizie , video : killer ucciso dopo sparatoria . Aveva preso in ostaggio una donna. Due feriti. Gli aggiornamenti dal Belgio(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 11:53:00 GMT)

