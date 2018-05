Belgio - sparatoria a Liegi. «Uccisi due poliziotti. Morto il killer» | :

Liegi (Belgio): uomo prende in ostaggio una donna e uccide due poliziotti e un passante Il killer è stato ucciso dopo aver aperto il fuoco nei confronti dei poliziotti: due agenti e un passante hanno perso la vita. Altri due poliziotti sono invece stati feriti.