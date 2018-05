ilfattoquotidiano

: Libia, Sarraj e Haftar a Parigi: ‘Voto il 10 dicembre’. Macron scavalca ancora l’Italia - fattoquotidiano : Libia, Sarraj e Haftar a Parigi: ‘Voto il 10 dicembre’. Macron scavalca ancora l’Italia - TuttOSuLinuX : Attualità: Haftar controlla la strada per Derna Macron ci ruba la leadership in Libi... #Haftar #controlla #strada… - jeanontwitt : Haftar e Sarraj in Francia con Macron & C. a discutere di riconciliazione e elezioni ormai prossime, si pensa, in Libia. Haftar è vivo. -

(Di martedì 29 maggio 2018) Quattro leader, una conferenza internazionale sotto l’egida dell’Onu, la (lunga) mediazione di. E una data, il 10 dicembre 2018, in cui i cittadini dellasaranno chiamati (forse) a nuove elezioni. L’impegno è stato preso durante la conferenza diche si è tenuta all’Eliseo, cui hanno partecipato una ventina di Paesi e quattro organizzazioni internazionali. Protagonisti il premier libico Fayez Al, il maresciallo Khalifa, il presidente della Camera dei rappresentanti Aguila Salah, e quello del Consiglio di stato, Khaled al-Meshri, messi attorno a un tavolo da Emmanuel, che è il vero vincitore (diplomatico) del vertice. “Noi ci impegniamo a lavorare in modo costruttivo con l’Onu per organizzare elezioni credibili e pacifiche e a rispettare i risultati delle elezioni”. Così recita l’inizio dell’accordo ...