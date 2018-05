Libia - Macron | ' Vanno prese decisioni'

Libia : al via la conferenza di Parigi voluta da Macron : Al via a Parigi la conferenza internazionale sulla Libia organizzata dal presidente Emmanuel Macron con il patrocinio dell'Onu anche se alcune tra le più importanti milizie libiche l'hanno contestata. ...

Tripoli prigioniera del caos E Macron vuol rubarci la Libia : Tripoli è paralizzata dalle milizie. Roma dai veti in salsa europea del Presidente Sergio Mattarella e dagli accordi impossibili tra Lega e Cinque Stelle. Ma nel caos libico e in quello romano sguazza un Emmanuel Macron deciso a fregarci l'ex colonia e le sue ricchezze energetiche. Certo i suoi piani non sembrano procedere per il meglio. Il blocco dei ministeri libici, circondati venerdì notte degli armati della Brigata 301 arrivata in forze da ...