Libia | accordo per il voto il 10 dicembre Il parlamento torna a Tripoli

Libia - a Parigi accordo non firmato dei leader libici su elezioni : Parigi , 29 mag. , askanews, La 'Dichiarazione politica' raggiunta al vertice di Parigi è stata letta in arabo e approvata oralmente dai quattro leader libici , su richiesta del presidente francese Emmanuel Macron, ma non è stata formalmente ...

Libia - Macron vuole un accordo a Parigi il 29 maggio : Emmanuel Macron gioca d’azzardo e punta a sbancare sul dossier libico. Il presidente francese convoca una conferenza allargata per il 29 maggio a Parigi , mentre gli strateghi dell’Eliseo preparano una bozza di accordo che il capo di Stato punta a far firmare alle figure di spicco della vita politica della Libia e ai principali attori internazionali...

Che ne sarà dell'accordo sui migranti fra Italia e Libia? : "... L'imbarcazione stava già iniziando ad affondare, c'era gente dappertutto in acqua. La Guardia costiera libica non è riuscita a fare nulla anche perché non è equipaggiata per salvare chi finisce in mare. La loro imbarcazione ha cercato di porsi in posizione parallela a quella dei migranti ma questo ha fatto sì che alcuni finissero addirittura sotto lo scafo, morendo annegati. Noi abbiamo cercato di salvare ...