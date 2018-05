L’ex premier De Mita e la moglie minacciati e rapinati in casa

Chi è Carlo Cottarelli : L’ex commissario alla spendig review verso l’incarico da premier : Carlo Cottarelli (Foto Federico Ferramola / LaPresse) L’economista Carlo Cottarelli è salito al Quirinale per ricevere dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’incarico di formare il governo, dopo la rinuncia di Giuseppe Conte, il primo ministro indicato da Movimento 5 Stelle e Lega. Solo qualche mese fa lo stesso Cottarelli, interpellato dal Fatto quotidiano, definiva improbabile l’ipotesi di una sua chiamata in causa in veste ...

Chi è Carlo Cottarelli - L’ex commissario alla Spending Review che potrebbe diventare premier : Il professor Carlo Cottarelli è stato convocato al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e tra poco riceverà un mandato esplorativo per l'avvio di un governo tecnico che traghetti il Paese alle prossime elezioni e rimanga in carica almeno fino all'approvazione della legge di stabilità, ovvero almeno fino al dicembre 2018. Ma chi è Carlo Cottarelli?Continua a leggere

‘Ndrangheta - massoneria e L’ex premier libanese : “Uno Stato parallelo dietro le latitanze gemelle di Dell’Utri e Matacena” : Esiste uno “Stato parallelo”, una sorta di “superassociazione” dove la ‘Ndrangheta si colloca “al pari di altri componenti di un sistema politico-economico pantagruelico e deviato”. E che lega le latitanze di Marcello Dell’Utri e Amedeo Matacena, entrambi condannati in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa. A ricostruirlo è la Direzione investigativa antimafia, in un’informativa finita agli atti del ...

Silvio Berlusconi : “In UE temono M5s-Lega - ma nessun complotto”/ L’ex premier con Orban #weareafamily : Riabilitazione Silvio Berlusconi, oggi vertice Ppe: "timori Ue per Governo Lega-M5s". Candidabile alle elezioni: Procura Generale di Milano non si oppone alla decisione del Tribunale.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 22:23:00 GMT)

Berlusconi - dal mercato pubblicitario alle torri di trasmissione ecco gli interessi delL’ex premier nella partita del governo : Innanzitutto le televisioni, ma non solo. Gli interessi economico-finanziari di Silvio Berlusconi e della sua famiglia sono molteplici e, da sempre, molto ben presidiati. Se appare scontato che una modifica della legge Gasparri, i cui tetti pubblicitari vennero costruiti su misura proprio per favorire Mediaset, avrebbe un impatto diretto e immediato sul gruppo, non bisogna credere che rivestano minore importanza partite quali il rinnovo del ...

Sallusti : “Renzi mi disse ‘ti spacco le gambe’. L’ex premier : “Mai detto - chiederò i danni” : Botta e riposta tra il direttore de "il Giornale" Alessandro Sallusti e Matteo Renzi. Il giornalista ha raccontato di aver ricevuto minacce dall'ex premier, che ribatte: "Un simile linguaggio da gangster non può appartenere a una persona civile. La vicenda sarà chiarita in sede civile".Continua a leggere

Pd - cresce il fronte interno contro Renzi. Ma tutti confidano nella vendetta di Gentiloni (attaccato in tv dalL’ex premier) : Maurizio Martina ha parlato per primo. Poi hanno preso posizione Dario Franceschini, Andrea Orlando, Francesco Boccia, Michele Emiliano e da Bruxelles persino David Sassoli. Quindi ad allungare la lista dei dirigenti irritati per l’atteggiamento di Matteo Renzi è arrivato Luigi Zanda, l’uomo considerato più vicino a Sergio Mattarella. Seduto davanti a Fabio Fazio, domenica, Renzi ha chiuso a ogni ipotesi di dialogo con il Movimento 5 ...

Francesco Renzi - il figlio delL’ex premier in prova nelle giovanili del Genoa : Di cognome fa Renzi, dicono che sia un trascinatore ed è appassionato di calcio. Ma il suo nome non è Matteo. Si chiama Francesco, ha 17 anni ed è il primogenito dell’ex presidente del Consiglio. Nel suo futuro, però, non sembra esserci la politica. Francesco Renzi è un attaccante dell’Affrico, società dilettantistica di Firenze. E il Genoa lo ha voluto per un provino. Come anticipato dal giornalista Valerio Arrichiello sul Secolo ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 27 aprile : Dem bloccati dalL’ex premier. Il Colle spazientito : poi ci sono solo le urne : Renzi resta sul no. Ma in Direzione rischia di perdere Martina parla di “passi avanti”, l’ex premier lo blocca di nuovo. Eppure, secondo i suoi, “gli hanno offerto di tutto” di Wanda Marra Base x bassezza : 2 di Marco Travaglio Renzi che vaga in bicicletta per le strade di Firenze a chiedere ai passanti se sono pro o contro l’accordo coi 5Stelle e i giornaloni che spacciano il tutto per “sondaggio”, ovviamente con vittoria schiacciante ...

Bologna - svaligiata la casa delL’ex premier Romano Prodi : Bologna, svaligiata la casa dell’ex premier Romano Prodi L’ex premier è stato informato dell’accaduto mentre si trovava in piazza San Pietro con la delegazione bolognese. Continua a leggere