L' Europa agirà contro questi 10 prodotti di plastica per diminuire l' inquinamento del mare

(Di martedì 29 maggio 2018) Nuove norme europee in arrivo per i 10dimonouso "che più inquinano le spiagge e i mari d'". È la proposta approvata dalla Commissione europea che prevede tra l'altro, che bastoncini cotonati, posate, piatti, cannucce, mescolatori per bevande e aste per palloncini, siano fabbricati esclusivamente con materiali sostenibili. "Di fronte al costante aumento dei rifiuti dinegli oceani e nei mari e ai danni che ne conseguono - fa sapere l'esecutivo Ue - la Commissione europea propone nuove norme per i 10dimonouso che più inquinano le spiagge e i mari d'e per gli attrezzi da pesca perduti e abbandonati.rappresentano il 70% dei rifiuti marini".monouso messi al bando Non a tutti isi applicheranno le stesse misure: saranno messi al ...