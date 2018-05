' L' establishment ci ha fermati? Stiamo calmi | vinceremo per via politica'

agi

(Di martedì 29 maggio 2018) Beppe Grillo, garante del Movimento 5 stelle, è intervenuto sul Fatto Quotidiano con una lettera indirizzata agli elettori del partito: "Il confronto politico va combattuto con mezzi diversi dalla violenza""Sento definire quello che è successo come drammatico, incredibile e un gravissimo scontro istituzionale, in un crescendo di allarmati e allarmanti squittii. Mentre il Paese era distratto dalla definizione della nuova unità di misura della degenerazione istituzionale era in corso la cessione della sua sovranità e della sua stessa aria a chiunque fosse in grado di comprarsela al ribasso”. Beppe Grillo, garante del Movimento 5 stelle, è intervenuto sulle pagine del Fatto Quotidiano per spiegare la sua posizione in merito alla crisi di governo e chiama alla calma il popolo pentastellato