Les Mills Barre | il nuovo corso di danza fitness

vanityfair

: Mi è piaciuto un video di @YouTube: - MassiSabato : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - moni_glam : Soprattutto se fatto con Amici in atmosfera di festa !!! Questo è lo Spirito Les Mills ?? - _PiniNadia_ : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di martedì 29 maggio 2018) Se la prova costume è il vostro incubo quotidiano e siete annoiate dalla vostra routine, questa novità che sarà presentata al Rimini Wellness 2018 potrebbe fare per voi. Si chiamaed è ilprogramma Les, il brand dei corsi coreografati più famosi delle palestre di tutto il mondo. Un allenamento di 30 minuti in totale che unisce i movimenti di una lezione di aerobica a quelli dellaclassica. Obiettivo, tonificare i muscoli, avere un corpo sodo e aggraziato da ballerina, liberare la mente e la propria femminilità esprimendo se stessi attraverso il corpo. LEGGI ANCHETutto quello che devi sapere sul Fit Ballet Grazie alla sua anima body and soul, Les Millespuò essere una alternativa allo yoga, ma non scambiatelo per il tradizonaledio bootycon l’uso della sbarra. Questoallenamento, infatti, è ballo allo stato puro ...