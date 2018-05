Lei e Dove Tv lasciano Sky dal 30 giugno

Jeremias e il "flirt" con Giulia De Lellis : «Le ho scritto un messaggio - Lei ha risposto. Mi dovetete dare tempo...» : MILANO ? Jeremias Rodriguez sembra preferire le coinquiline del Grande Fratello Vip. Durante il reality infatti il fratello di Belen, in casa con la sorella Cecilia, si era avvicinato ad Aida...

“Signora Marcuzzi - questo tapiro è per Lei”. Isola - Valerio Staffelli fa irruzione durante la diretta per consegnarlo direttamente alla padrona di casa. Ma dopo qualche istante succede un putiferio ed è la stessa Alessia a dover calmare tutti : Alessia Marcuzzi non ne può più e probabilmente è una dei pochi protagonisti di questa edizione dell’Isola che tornerà a casa felice, felice che tutto sia finito. Lo aveva dichiarato dalla Toffanin a Verissimo: “Non sono più riuscita a guardare Striscia la Notizia e tutti quei programmi che parlavano della mia Isola, ad un certo punto ho sentito la necessità di staccare”. Ieri poi la finale e l’incursione di Valerio Staffelli durante la ...

“Valentina potrebbe lasciare Amici”. È choc per la ragazza e per Maria De Filippi. È stata proprio Lei - infatti - a dover comunicare la notizia alla Verdecchi. Cosa è successo : Amici, brutte notizie per una delle concorrenti più amate dal pubblico in questa nuova edizione. Parliamo di Valentina Verdecchi, la ballerina della Squadra Bianca di Amici 17. A parlare alla Verdecchi è stata Maria De Filippi, che ha fatto il possibile per confortare Valentina, che ha reagito malissimo alla notizia. La giovane si è infortunata nel corso dell’ultima puntata del talent show e potrebbe lasciare il programma. Al momento la ...

“Lei è morta - non dovevi farlo” - “Vergogna!”. Dopo il caso Frizzi - tutti (di nuovo) contro Barbara D’Urso : quel video - mandato in onda a Domenica Live - ha scatenato contro Carmelita l’odio del web. Parole pesantissime : Una notizia che ha colpito i tanti spettatori che ancora conservavano il ricordo della sua geniale comicità, lei che per anni si era calata nel ruolo della “svampita” del piccolo e grande schermo, a metà tra realtà e finzione. Isabella Biagini è scomparsa a 74 anni Dopo che la sorte sembrava essersi particolarmente accanita contro di lei. A partire da quel drammatico incidente nel 1999 quando un tumore le aveva portato via la ...

“Mi manca”. Grande Fratello - affronto a Barbara D’Urso. A poche ore dall’inizio del reality qualcuno (un vip che non doveva) fa lo sgambetto a Carmelita. Lei non sa niente o fa finta di non sapere? Un torto che per la conduttrice non sarà facile da digerire… : Lunedì 16 aprile si concluderà la tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi ma, per gli amanti dei reality, la bella notizia è che subito inizierà il Grande Fratello Nip (il 17 aprile). Quindi non ci saranno momenti di “vuoto” senza reality. Non si sa ancora molto riguardo i concorrenti della casa, si tratta solo di indiscrezioni: Barbara D’Urso, che sarà la conduttrice, vuole che sia tutto una sorpresa. Ma qualche indiscrezione è trapelata. ...

Massimo Giletti e il flop di Cristina Parodi a Domenica In : 'Mi spiace - Lei non doveva...' : Cristina Parodi è stata una vittima dei giochini in Rai. Massimo Giletti in una intervista a Leggo.it attacca: 'Credo non ci volesse un genio della tv per capire quello che sarebbe successo', ovvero ...

Isola - giorno 72. Jonathan contro Bianca dopo essere stato nominato anche da Lei : «Stasera dovevi schierarti. Non puoi avere la botte piena e la moglie ubriaca» : Isola dei Famosi 2018 - Bianca Atzei Si è chiusa l’undicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2018 (qui per sapere cosa è successo), e le alleanze sembrano ormai scompaginate. Nel mirino sembra esserci soprattutto Bianca Atzei, su cui iniziano a nutrire dei dubbi i suoi amici più cari dell’Isola: Alessia Mancini e Jonathan. Isola dei Famosi, giorno 72| Jonathan contro Bianca dopo la puntata i naufraghi tornano tutti insieme su ...