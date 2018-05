LEGA | SALVINI LASCIA BERLUSCONI? Rischio strappo centrodestra | Qualcuno ha detto

Rispunta l’ipotesi di un governo M5S-LEGA. Salvini o Giorgetti in pole per Palazzo Chigi. Meloni apre : Il premier incaricato ha riferito al presidente Mattarella sulla formazione del governo ma non ha presentato nessuna lista di ministri ed è poi uscito senza rilasciare dichiarazioni. Domani nuovo appuntamento al Colle ma cresce l’ipotesi di un clamoroso tentativo di rimettere in pista un governo Lega-M5S. Quirinale. Non a caso è lo stesso Di Maio a ritirare l’ipotesi di impeachment, dicendosi pronto a collaborare con il Colle...

Rispunta l’ipotesi di un governo M5S-LEGA. Salvini o Giorgetti in pole per Palazzo Chigi : Il premier incaricato ha riferito al presidente Mattarella sulla formazione del governo ma non ha presentato nessuna lista di ministri ed è poi uscito senza rilasciare dichiarazioni. Domani nuovo appuntamento al Colle ma cresce l’ipotesi di un clamoroso tentativo di rimettere in pista un governo Lega-M5S. Quirinale. Non a caso è lo stesso Di Maio a ritirare l’ipotesi di impeachment, dicendosi pronto a collaborare con il Colle...

Impeachment per Mattarella?/ Di Maio - frattura LEGA-M5s : "Salvini 'cuor di leone' non lo vuole più" : Impeachment contro Mattarella? M5s chiude la pratica attaccando la Lega: Di Maio, 'Salvini cuor di leone non lo vuole più, peccato, ne risponderanno'.

Impeachment per Mattarella?/ Di Maio - frattura LEGA-M5s : “Salvini ‘cuor di leone’ non lo vuole più” : Impeachment contro Mattarella, il Movimento 5 Stelle chiude la pratica attaccando la Lega: Di Maio, "Salvini cuor di leone non lo vuole più, peccato, qualcuno ne risponderà"(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 20:28:00 GMT)

"Mattarella - un errore dopo l'altro Da Colle e Renzi regalo alla LEGA" "A Salvini voto 10 - Di Maio 6. E..." : Massimo Cacciari ad Affaritaliani.it: Sergio Mattarella "ha commesso un errore incredibile all'inizio e da lì poi errori a catena. Il Capo dello Stato avrebbe dovuto dare l'incarico a Salvini per formare il governo..." Segui su affaritaliani.it

Standing ovation per Salvini alla riunione della LEGA ma la protesta contro Mattarella si sposta in aula in Senato : A due giorni dall'inizio della 'guerra totale contro Sergio Mattarella, Matteo Salvini serra i ranghi della Lega. Stamane il segretario ha riunito prima i deputati e i Senatori, riunione avviata con una Standing ovation corale per lui. E poi il consiglio federale della Lega: riunione breve per fare il punto della situazione e soprattutto dei rapporti (burrascosi) con Forza Italia. Ma ora la battaglia si sposta in Senato. Nel pomeriggio l'aula ...

A LEGA-M5S insieme andrebbe il 90% dei collegi uninominali Salvini : «Savona resta il candidato Berlusconi? Forse» : L’Istituto Cattaneo: un patto tra le due forze del «contratto» porterebbe ora a un bonus di seggi consistente, il 15% in più. «Sarebbe un’Italia giallo-verde»

Salvini a Berlusconi : 'LEGA alleata solo di chi vuole cambiare l'Unione' : 'Lo spread? Chiedete a Mattarella' commenta il leader del Carroccio. 'Fosse per me ci sarebbe un governo in carica. Hanno scelto altrimenti per rassicurare i mercati, non mi sembra ci stiano riuscendo'...

Governo - Giorgetti (LEGA) : “Savona? Fui io a introdurlo a Salvini e Di Maio. Era il perno del contratto M5s-LEGA” : “Paolo Savona? Era il perno su cui si costruiva l’alleanza di Governo M5s-Lega, interpretava la visione dell’Europa di questi due movimenti politici. Venendo meno questo perno e il dna di questa alleanza, cadeva tutto il costrutto”. Sono le parole di Giancarlo Giorgetti, capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati, nel corso di Bersaglio Mobile, su La7. Il vicesegretario leghista spiega: “Savona non era esponente né della Lega, né del ...

LEGA - SALVINI AVVISA BERLUSCONI/ “Alleanza con FI solo se si vuole cambiare la Ue” : strappo nel Centrodestra? : LEGA, caos centrodestra: SALVINI molla BERLUSCONI? Il Cavaliere è all'angolo: seguirà il Carroccio sulla linea anti-Europa o troverà il coraggio di smarcarsi dall'alleato che tenta l'Opa?(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 13:08:00 GMT)

A LEGA-M5S insieme il 90% dei collegi Salvini : «Savona resta. Berlusconi? Forse» : L’Istituto Cattaneo: un patto tra le due forze del «contratto» porterebbe ora a un bonus di seggi consistente, il 15% in più. «Sarebbe un’Italia giallo-verde»

Antonio Razzi si candida con la LEGA/ “Io e Salvini riapriremo le case chiuse per il bene dell'Italia” : Antonio Razzi si candida con la Lega: “Io e Salvini riapriremo le case chiuse per il bene dell'Italia”. L'annuncio dell'ex senatore, escluso alle scorse elezioni da Forza Italia(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 12:32:00 GMT)

Razzi : “Mi candido con la LEGA - io e Salvini riapriremo le case chiuse per il bene del Paese” : L'ex senatore di Forza Italia, Antonio Razzi, annuncia che è pronto a ricandidarsi con la Lega alle prossime elezioni, dopo la delusione delle liste del 4 marzo in cui non è stato inserito. E Razzi ha già un progetto da realizzare: "Io e Salvini riapriremo le case chiuse per il bene del Paese e per il bene di tutti".Continua a leggere

LEGA - Salvini riunisce il consiglio federale a Roma : la ruspa si è piazzata nell'Urbe : Questa partita politica nei palazzi Romani è stata stravinta da Salvini. Il quale adesso vuole farsi incoronare in loco come il barbaro che ha fatto saltare le manovre politiche del vecchio ceto ...