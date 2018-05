LEGA | SALVINI AVVISA BERLUSCONI “Alleanza con FI solo se si vuole cambiare la Ue”

A LEGA-M5S insieme il 90% dei collegi Salvini : «Savona resta. Berlusconi? Forse» : L’Istituto Cattaneo: un patto tra le due forze del «contratto» porterebbe ora a un bonus di seggi consistente, il 15% in più. «Sarebbe un’Italia giallo-verde»

Antonio Razzi si candida con la LEGA/ “Io e Salvini riapriremo le case chiuse per il bene dell'Italia” : Antonio Razzi si candida con la Lega: “Io e Salvini riapriremo le case chiuse per il bene dell'Italia”. L'annuncio dell'ex senatore, escluso alle scorse elezioni da Forza Italia(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 12:32:00 GMT)

Razzi : “Mi candido con la LEGA - io e Salvini riapriremo le case chiuse per il bene del Paese” : L'ex senatore di Forza Italia, Antonio Razzi, annuncia che è pronto a ricandidarsi con la Lega alle prossime elezioni, dopo la delusione delle liste del 4 marzo in cui non è stato inserito. E Razzi ha già un progetto da realizzare: "Io e Salvini riapriremo le case chiuse per il bene del Paese e per il bene di tutti".Continua a leggere

LEGA - Salvini riunisce il consiglio federale a Roma : la ruspa si è piazzata nell'Urbe : Questa partita politica nei palazzi Romani è stata stravinta da Salvini. Il quale adesso vuole farsi incoronare in loco come il barbaro che ha fatto saltare le manovre politiche del vecchio ceto ...

LEGA - caos centrodestra : Salvini "molla" Berlusconi? / Cavaliere al bivio : come può uscire dall'angolo : Lega, caos centrodestra: Salvini molla Berlusconi? Il Cavaliere è all'angolo: seguirà il Carroccio sulla linea anti-Europa o troverà il coraggio di smarcarsi dall'alleato che tenta l'Opa?(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 10:14:00 GMT)

LEGA - MATTEO SALVINI COSA FARÀ?/ Alleanza verso Elezioni : M5s o Forza Italia - “da Berlusconi troppi insulti..” : LEGA, COSA farà MATTEO SALVINI? Saltato il governo del cambiamento, il Carroccio è in bilico tra l'Alleanza di Centrodestra e l'asse con il Movimento 5 Stelle(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 20:52:00 GMT)

Governo - Padellaro : “M5s e Di Maio devono essere alternativa alla LEGA - altrimenti Salvini se li mangia” : “A questo punto Di Maio, insieme al gruppo dirigente del M5s, deve decidere che tipo di campagna elettorale fare. Se adottano una strategia buonista nei confronti della Lega, Salvini se li mangia. devono fare una campagna elettorale di alternativa alla Lega”. Sono le parole di Antonio Padellaro, fondatore ed editorialista de Il Fatto Quotidiano, durante lo speciale live di Loft #CaosGoverno. L'articolo Governo, Padellaro: “M5s ...

Matteo Salvini - la LEGA cosa farà?/ “Alleanza con M5s? Forza Italia ci ha dato dei traditori - ci penserò..” : Lega, cosa farà Matteo Salvini? Saltato il governo del cambiamento, il Carroccio è in bilico tra l'alleanza di Centrodestra e l'asse con il Movimento 5 Stelle(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 18:45:00 GMT)

MATTEO SALVINI E LUIGI DI MAIO DA BARBARA D’URSO/ “Savona - LEGA e M5s d’accordo per rimanere in Ue” : LUIGI Di MAIO e MATTEO SALVINI a Pomeriggio 5, diretta live. L'alleanza tra M5S e Lega va avanti? I due leader in studio da BARBARA d'Urso per svelare i loro piani(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 18:22:00 GMT)

Governo - incontro Di Maio-Salvini : “In Parlamento maggioranza M5s-LEGA. Via a commissioni per realizzare contratto” : Si sono incontrati nel day after dello stop al Governo M5s -Lega per decidere che l’alleanza tra le due forze politiche continuerà in Parlamento. Se l’esecutivo guidato da Carlo Cottarelli nasce con quasi nessuna possibilità di ottenere la fiducia alla Camera e al Senato, Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno spiegato di voler trasformare in proposte di legge il contratto siglato nei giorni scorsi. “Al Governo Mattarella ha ...

Luigi Di Maio e Matteo Salvini da Barbara d'Urso/ Diretta live a Pomeriggio 5 : nasce l'alleanza tra M5S-LEGA? : Luigi Di Maio e Matteo Salvini a Pomeriggio 5, Diretta live. l'alleanza tra M5S e Lega va avanti? I due leader in studio da Barbara d'Urso per svelare i loro piani(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 17:22:00 GMT)

LEGA - cosa farà Matteo Salvini?/ Coalizione di Centrodestra in bilico : ipotesi alleanza con M5s - la Meloni... : Lega, cosa farà Matteo Salvini? Saltato il governo del cambiamento, il Carroccio è in bilico tra l'alleanza di Centrodestra e l'asse con il Movimento 5 Stelle(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 15:36:00 GMT)

RETROSCENA MATTARELLA : PROPOSE GIORGETTI A LEGA-M5S/ "Veto di Di Maio e Salvini per Savona" : Salvini, RETROSCENA MATTARELLA: "Perchè non GIORGETTI?": Governo M5s-Lega, la proposta del presidente della Repubblica e il rifiuto del Carroccio, "non avrebbe avuto peso di Savona nell'Ue"(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 12:57:00 GMT)

Retroscena Mattarella : propose Giorgetti a LEGA-M5s?/ "Salvini disse che non avrebbe avuto peso di Savona" : Salvini, Retroscena Mattarella: "Perchè non Giorgetti?": Governo M5s-Lega, la proposta del presidente della Repubblica e il rifiuto del Carroccio, "non avrebbe avuto peso di Savona nell'Ue"(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 11:12:00 GMT)