Lega | M5S e PD chiedono il voto a luglio

Di Maio rilancia il governo M5s-Lega e archivia l'impeachment | Cottarelli prende tempo | C'è anche l'ipotesi voto a luglio : Il premier incaricato Cottarelli vive un giorno in stand by e apre due scenari: scioglimento delle Camere e elezioni a luglio o accordo con i partiti per varare una legge di bilancio light e votare a ottobre. Da Napoli Di Maio spariglia ancora le carte. Meloni: pronta a rafforzare la maggioranza

Zedda in difesa di Matarella : 'Lega e M5s sono i più grandi imbroglioni' - Sardiniapost.it : Avvallando la proposta di Lega e M5S sul ministro dell'Economia, ci saremmo trovati tutti sotto ricatto: i due partiti avrebbero minacciato l'uscita dall'euro nel tentativo di coprire la grande ...

Governo - Di Maio : 'Niente impeachement'. Si riparla di esecutivo Lega-M5s : Nonostante le rassicurazioni del premier incaricato sullo stato dell'economia italiana e dei conti pubblici il differenziale Btp-Bund si fa sempre più preoccupante. Tutti elementi prodromici a nuovi ...

Rispunta l’ipotesi di un governo M5S-Lega. Salvini o Giorgetti in pole per Palazzo Chigi. Meloni apre : Il premier incaricato ha riferito al presidente Mattarella sulla formazione del governo ma non ha presentato nessuna lista di ministri ed è poi uscito senza rilasciare dichiarazioni. Domani nuovo appuntamento al Colle ma cresce l’ipotesi di un clamoroso tentativo di rimettere in pista un governo Lega-M5S. Quirinale. Non a caso è lo stesso Di Maio a ritirare l’ipotesi di impeachment, dicendosi pronto a collaborare con il Colle...

Governo : Martina - da M5S-Lega inversione a U - sembra ‘scherzi a parte’ : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “In questi giorni abbiamo assistito da parte di Lega e M5S attacchi indegni, vergognosi. Nelle ultime ore c’è stato un cambio di atteggiamento nei toni, una vera e propria inversione a U che dice molto dell’irresponsabilità di queste persone. Non puoi un giorno denunciare un impeachment contro il capo dello Stato e poi capovolgere tutto. sembra scherzi a parte e invece si stratta del paese. ...

Steve Bannon : 'Ecco chi ha sabotato il governo M5s e Lega'. Clamoroso - non è la Germania : Clamoroso: non è stata la Germania a sabotare il governo di M5s e Lega . Ne è sicuro Steve Bannon , il guru della destra 'alternativa' americana e vicinissimo ideologicamente ai populisti europei: '...

Sorpresa. L’incarico a Cottarelli ha riacceso sogni di governo tra Lega e M5s : Roma. A un certo punto, Carlo Cottarelli, il professore che si è messo a disposizione del presidente per formare un governo cui nessuno vuole dare la fiducia deve aver avuto l’impressione di essere la stranita pallina di una confusa partita a ping pong, un gioco pasticciato, di furbizie e omissioni.

Dopo il caos Di Maio riparla di governo Lega-M5s : Ultimo appello a Sergio Mattarella: "Una maggioranza c'è in Parlamento. Fatelo partire quel governo ma di mezzucci basta. Perché di governi tecnici, istituzionali, non ne vogliamo. Perché quelli traseno e si mettono e chiatte, come diciamo noi. La maggioranza in Parlamento c'è". Luigi Di Maio e Matteo Salvini oggi si sono visti, e hanno deciso di fare un estremo tentativo sul Quirinale. Per far rimettere nel cassetto ...