Lega e 5 Stelle divisi sulla data delle prossime elezioni

Politica : Cottarelli nuovo premier - le sue idee sulle riforme di Lega e 5 Stelle Video : Fino a due giorni fa, l'Italia aveva come futuro Presidente del Consiglio il professore Giuseppe Conte; oggi, invece, il nostro paese si è svegliato con un nuovo futuro, che sara' nelle mani di Carlo Cottarelli, incaricato di formare un governo. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha messo un veto al ministero dell'Economia, non accettando la nomina del professore Savona, ed è per questo saltato l'esecutivo Lega - 5Stelle. [Video] ...

Politica : Cottarelli nuovo premier - le sue idee sulle riforme di Lega e 5 Stelle : Fino a due giorni fa, l'Italia aveva come futuro Presidente del Consiglio il professore Giuseppe Conte; oggi, invece, il nostro paese si è svegliato con un nuovo futuro, che sarà nelle mani di Carlo Cottarelli, incaricato di formare un governo. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha messo un veto al ministero dell'Economia, non accettando la nomina del professore Savona, ed è per questo saltato l'esecutivo Lega - 5Stelle. Cosa pensa ...

"Il destino dell'Italia è l'Europa". Visco sferza Lega e 5 Stelle : Il riferimento sembra alla scelta di Mattrella di non firmare la nomina di Paolo Savona all'Economia , decisione nata dall'incertezza 'sulla nostra posizione nell' euro ' che ' ha posto in allarme ...

Un patto tra Lega e 5 Stelle vincerebbe in oltre il 90% dei collegi uninominali : L’Istituto Cattaneo: un patto tra le due forze del «contratto» porterebbe ora a un bonus di seggi consistente, il 15% in più. «Sarebbe un’Italia giallo-verde»

Popolo contro élite : Lega e 5 Stelle alle urne da alleati? : Un’alleanza pre-elettorale tra Lega e 5 Stelle? A questo punto nulla è impossibile. Tutt’altro: secondo quanto riferito da una fonte del M5s all’agenzia AdnKronos, i vertici grillini starebbero vagliando...

Elezioni - le simulazioni parlano chiaro : al voto "cappotto" Lega - 5 stelle : In questa crisi senza precedenti c'è una sola certezza: gli italiani tra pochi mesi saranno chiamati di nuovo al voto. Il presidente incaricato ha chiarito le intenzioni del Quirinale:

SPREAD OGGI - OLTRE 200 PUNTI/ Differenziale Btp-Bund alle stelle : colpa di Mattarella o di Lega-M5s? : Dopo aver aperto in calo fino a 190 PUNTI base, lo SPREAD torna a salire raggiungendo quota 230. Il caos politico sembra pesare molto sul Differenziale tra Btp e Bund(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 12:37:00 GMT)

Cottarelli a colloquio con Mattarella - Lega e 5Stelle furiosi : " Assegnare alla BCE le funzioni svolte dalle principali banche centrali del mondo per perseguire il duplice obiettivo della stabilità monetaria e della crescita reale. " Attribuire al Parlamento ...

Solidarietà a Mattarella e severissimo giudizio di Mola sul "Contratto" Lega-5 Stelle : Riceviamo e pubblichiamo: " Memore della sofferta storia dell'Italia unita, coronata dalla Vittoria del 4 novembre 1918, la Presidenza della Consulta dei Senatori del Regno plaude al Presidente della ...

I 5 Stelle e i sospetti : «La Lega ci ha tradito». E Di Maio (da solo) chiede l’impeachment : Ora nel Movimento 5 Stelle si apre una partita interna: in molti iniziano a dire «Salvini ci ha tradito». Battista è con Di Maio (per ora)

La versione del Quirinale sulla crisi istituzionale con Lega e Movimento 5 stelle : Nessun veto di Sergio Mattarella verso un governo Lega-M5s, né verso un singolo ministro. Semmai un veto di Matteo Salvini e Luigi Di Maio verso qualunque ipotesi alternativa proposta dal capo dello Stato che potesse sbloccare la crisi e far partire col Governo politico che il presidente ha sempre voluto agevolare. Il Quirinale capovolge la narrazione di questi giorni e delle prossime ore da parte di Lega e Movimento 5 stelle. E fa luce ...

Mattarella accusa Lega e 5Stelle : 'Non potevo avallare l'addio all'euro' : " Assegnare alla BCE le funzioni svolte dalle principali banche centrali del mondo per perseguire il duplice obiettivo della stabilità monetaria e della crescita reale. " Attribuire al Parlamento ...

Governo appeso a un filo - Lega e 5 Stelle : «Veto di Mattarella su Savona» Ma il Colle : irrigidimento dei partiti : Il nodo è quello relativo alla casella del ministero dell'Economia che il leader della Lega Matteo Salvini, in accordo con Luigi Di Maio, vuole affidare a tutti i costi al professore Paolo Savona. ...

"Mi aspettavo un'alleanza parlamentare tra Movimento 5 Stelle e Lega. Siamo coerenti" : "Mi aspettavo un'alleanza parlamentare e la nostra è una Repubblica parlamentare. Su dei punti il Parlamento fa nascere una maggioranza. Funziona così". Il presidente della Camera Roberto Fico, in visita al salone del libro di Napoli, risponde così ai giornalisti che chiedono se approvi l'accordo raggiunto da Movimento 5 Stelle e Lega per la formazione di un governo. E a chi chiede come i 5 Stelle abbiano superato la linea ...