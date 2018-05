Lecce - Il Festival termina …InBellezza il successo è nei contenuti non nei numeri

No Tap - Michele Emiliano contestato a Lecce. Proteste al festival del cinema contro la realizzazione del gasdotto : Non si fermano le Proteste contro il gasdotto Tap nel leccese. Immagini delle contestazioni al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano intervenuto a Lecce al Festiva del cinema Europeo. “Non posso venirvi a dire cose diverse da quelle che sono nel programma di governo della Regione Puglia – ha detto Emiliano dal palco -. La regione quel gasdotto lo vuole, come ho detto anche oggi, a Taranto lo aspettano, serve per la ...