Le ricerche del volo MH370 sono finite | di nuovo

Scomparso un bimbo di 10 anni nel Modenese. In corso le ricerche delle forze dell’ordine : Un bimbo di 10 anni si è allontanato da casa da venerdì pomeriggio. E’ stato visto per l’ultima volta in sella alla sua bicicletta e da quel momento si sono perse le sue tracce. Alla ricerche stanno contribuendo tutte le forze dell’ordine (le indagini sono a carico dei carabinieri di Mirandola), ma al momento la questione è rubricata come un allon...

La figlia dello skipper disperso : "È ancora vivo. Riprendete le ricerche" : Kimberly Rigato Revello ha 17 anni e non si arrende all'idea che il padre, Aldo Revello, il velista di cui si sono per se le tracce lo scorso 2 maggio, sia morto. "So che è ancora vivo. Riprendete le ricerche": questo l'appello disperato della ragazza, nata dal precedente rapporto del 53enne con una donna di Soliera, in provincia di Modena. Il messaggio di Kimberly è arrivato dopo i ripetuti appelli dell'attuale moglie di Revello, ...

Sostenibilità e innovazione in agricoltura : il Centro di ricerche “E. Avanzi” dell’Università di Pisa vince il premio Touring Club Italia : Promuovere l’innovazione sostenibile del mondo agricolo. E’ con questa motivazione che il Centro di Ricerche agro-ambientali “E. Avanzi” (CiRAA) dell’Università di Pisa si è aggiudicato la XVIIIma edizione del premio Touring Club Italia. La cerimonia si è svolta venerdì 11 maggio nella sede del Centro a San Piero a Grado e sono intervenuti il professore Marco Raugi, prorettore per la Ricerca Applicata e il Trasferimento Tecnologico ...

Sparatorie nel Vibonese - ricerche del killer ancora senza esito : Sparatorie nel Vibonese, ricerche del killer ancora senza esito Sparatorie nel Vibonese, ricerche del killer ancora senza esito Continua a leggere L'articolo Sparatorie nel Vibonese, ricerche del killer ancora senza esito proviene da NewsGo.

Monte Rosa : sospese le ricerche dell’escursionista russa : sospese le ricerche dell’escursionista russa scomparsa lo scorso 28 aprile sul Monte Rosa: ieri l’ultimo tentativo, durante il quale gli uomini del Soccorso alpino valdostano e della Guardia di finanza di Breuil Cervinia hanno perlustrato a piedi e con l’elicottero un’area molto vasta nella zona del Colle del Lys. La donna aveva raggiunto il rifugio Capanna Margherita, a 4.554 metri di altitudine, e durante la discesa ...

ricerche Google rappresentano il 40% delle emissioni CO2 del web : Milano , askanews, - Fare Ricerche su Google costa molto in termini di sprechi di energia e di produzione di anidride carbonica: i 3,5 miliardi di richieste al giorno inoltrate al motore di ricerca ...

La moglie del velista disperso : «Sono certa si sia salvato - continuate le ricerche» : Rosa Cilano non si arrende: «Non ci sono elementi che facciano pensare che mio marito, il velista Aldo Revello, e il suo compagno, Antonio Voinea, non siano riusciti a mettersi in salvo». I due amici stavano tornando dalla Martinica, quando la loro imbarcazione, la Bright, è scomparsa nel tratto di mare compreso tra le isole Azzorre e Gibilterra. Era il 2 maggio. Le autorità portoghesi, domenica, hanno deciso di interrompere le ricerche, ma Rosa ...

Cosi di Catania - calcio - : Le ricerche del Capizzi e la leggendaria partita col Brindisi : ... il Duce non ferma il calcio anzi supporta il prosieguo dei campionati per rasserenare il popolo e continuare la sua opera propagandistica a favore dello sport. II 19 gennaio 1941, il Cibali , che ...

Velisti dispersi : la Guardia Costiera italiana ha chiesto di allargare l’area delle ricerche : La Guardia Costiera italiana ha chiesto alle autorità portoghesi di allargare l’area di ricerca della barca a vela “Bright” dispersa nell’oceano Atlantico: a bordo Aldo Revello e lo skipper Antonio Voinea. La richiesta è partita ieri al termine di una serie di contatti che hanno consentito di riprendere le attività di ricerca. La Guardia Costiera italiana ha fornito inoltre la piena disponibilità dei propri ufficiali in ...

Velisti dispersi - nave della Marina italiana in zona per ricerche : Velisti dispersi, nave della Marina italiana in zona per ricerche Velisti dispersi, nave della Marina italiana in zona per ricerche Continua a leggere

Velisti italiani dispersi in Portogallo - dopo l'appello della moglie riprendono le ricerche : La nave Alpino della Marina Militare farà un'ulteriore ricerca con l'elicottero di bordo dei due Velisti - l' italiano Aldo Ravello e il suo amico romeno Antonio Voinea - dispersi nell'Atlantico tra le Azzorre e Gibilterra. È il risultato dell' impegno del governo dopo l'appello della moglie di Revello, Rosa Cilano. La Farnesina ha informato il Portogallo che da ieri aveva interrotto le ricerche. "Ci sono infiniti casi di persone ...

Velisti dispersi. Appello della moglie di Aldo Revello : &qout;Continuate le ricerche&qout; : &qout;Continuate le ricerche ancora per un po'&qout;. Arriva a stretto giro l'Appello accorato della moglie di Aldo Revello. Lo skipper insieme all'amico Antonio Voinea risulta disperso nell'Atlantico ...

Velisti dispersi nell’Atlantico - la nave “Alpino” della Marina Militare impegnata per le ricerche : La nave Alpino della Marina Militare fara’ il 7 e 8 maggio, nell’ambito di un transito programmato in quelle acque, un’ulteriore ricerca con impiego elicottero di bordo in relazione al naufragio dell’imbarcazione Bright presumibilmente avvenuto il 2 maggio a 300 miglia a oriente delle Isole Azzorre. Lo comunica la Marina spiegando che “il Portogallo e’ informato che la nostra iniziativa e’ su base di ...

Velisti dispersi - nave della Marina italiana in zona per ricerche : La nave Alpino della Marina Militare italiana farà il 7 e 8 maggio, nell'ambito di un transito programmato in quelle acque, un'ulteriore ricerca della barca a vela Bright, naufragata il 2 maggio a 300 ...