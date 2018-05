Le Pirelli per il Canada | la Mercedes non pensa in rosa

F1 2018 - GP Canada : i set di gomme Pirelli P Zero per il Paul Ricard - : VERSO IL Paul Ricard Dopo lo storico GP di Monaco , il Mondiale di F1 2018 è pronto per un'altra trasferta: nel weekend dell' 8-10 giugno , infatti, le monoposto più veloci del mondo si daranno battaglia sulla pista del Paul Ricard , dove andrà in scena quel GP di Francia che è rimasto assente dal calendario iridato dalla stagione 2008. FERRARI ALL'ATTACCO In occasione di ...

Pirelli Color Edition - dalla F1 alle supercar : Pirelli è il fornitore ufficiale dei pneumatici per il Campionato di Formula 1® ed in questo contesto è stata sviluppata la tecnologia che permette di Colorare i fianchi degli pneumatici. Tecnologia che è stata poi trasferita sulle auto stradali, dove rappresenta una novità assoluta, per aggiungere un tocco di personalizzazione e di stile. Pirelli ha sfruttato proprio la sua esperienza in F1® portandola nel mercato alto di gamma delle supercar, ...

F1 - GP Monaco 2018 : le gomme Pirelli che verranno utilizzate a Montecarlo. Le scelte dei team e le possibili strategie per la gara : Il Circus della Formula Uno fa rotta verso Montecarlo, sede del sesto appuntamento del Mondiale 2018. Le polemiche relative all’uso delle Pirelli “modificate” hanno accompagnato lungamente i giorni successivi al GP di Spagna e la Ferrari vorrà riscattarsi dopo la brutta prestazione sul tracciato catalano, che l’ha vista fuori dal podio e lontana dalle Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Ci si presenta nel ...

Ricerca : l’intesa Pirelli-Bicocca best practice a livello internazionale per la Commissione europea : Il CORIMAV è fra le best practices citate dalla Commissione europea per la mobilità intersettoriale e la collaborazione tra università e industria. Il Consorzio per le Ricerche sui Materiali avanzati, nato nel 2001 dall’intesa che unisce Pirelli e Università di Milano-Bicocca, è stato inserito nel Rapporto finale della Commissione europea Study on Fostering Industrial Talents in Research at european Level che si concentra sulla promozione della ...

Firmata collaborazione tra Autodromo Pergusa e Pirelli : Consorzio Ente Autodromo Pergusa e Pirelli hanno siglato un accordo di collaborazione finalizzato alla ristrutturazione e all’ammodernamento dello storico tracciato siciliano Autodromo di Pergusa. I lavori, che inizieranno il prossimo lunedì 14 maggio e avranno una durata stimata in 50 giorni, prevedono il totale rifacimento dei 4,950 metri del manto asfaltato dell’Autodromo di Pergusa che […] L'articolo Firmata collaborazione tra ...

Lombardia : nei mesi estivi Palazzo Pirelli aperto a oratori e centri estivi : Milano, 26 apr. (AdnKronos) - Dopo il grande successo delle visite scolastiche a Palazzo Pirelli, iniziativa che chiuderà l’anno scolastico 2017/2018 con oltre seimila studenti ospiti, torna la proposta per i giovani degli oratori e dei centri estivi. L’iniziativa, promossa dal Consiglio regionale d

Lombardia : nei mesi estivi Palazzo Pirelli aperto a oratori e centri estivi (2) : (AdnKronos) - Seguirà la visita all’interno di Palazzo Pirelli, capolavoro dell’architettura del ‘900, con l’ascesa al Piano della Memoria, (26esimo piano) luogo dell’incidente aereo del 2002, oppure, a seconda delle disponibilità, al Belvedere del 31esimo piano. Da lì i giovani ospiti potranno spaz

Pirelli - A Monza per creare la "P lunga" 80 metri : La Pirelli, a quarantanni di distanza dalliconica foto scattata nel 1978, torna a Monza, in occasione della Blancpain GT Series dello scorso fine settimana, per immortalare sul rettilineo dellEni Circuit oltre 40 vetture GT3 disposte a formare una P, lettera con cui si identifica il brand, lunga 80 metri.Pneumatici con la P maiuscola. In totale sono 41 le auto ad essere state coinvolte, dodici i prestigiosi marchi ad aver preso parte ...

Ferrari - test Pirelli : in pista c'è Kvyat per testare le gomme i full wet per il 2019 : Seconda e ultima giornata di test sulla pista di Fiorano per la Ferrari . Si tratta di collaudi privati durante i quali la monoposto di Maranello monta le gomme da bagnato per la stagione del 2019. ...

F1 - Antonio Giovinazzi in pista a Fiorano con la Ferrari per i test Pirelli sul bagnato : Sono iniziati oggi a Fiorano due giorni di test della Pirelli, per proseguire lo sviluppo delle gomme da bagnato in vista della stagione 2019. Nella giornata odierna, sul circuito modenese, è toccato ad Antonio Giovinazzi fare da test driver, al volante della Ferrari dello scorso anno, la SF70H. It's time for #F1testing! @Anto_Giovinazzi is at the wheel for @ScuderiaFerrari in the first 2018 #Fit4F1 wet tyre development test. Current ...

Gp Bahrain F1 2018 : vincono Vettel e la Ferrari - perdono Mercedes e Pirelli : Con una strategia su una sola sosta scelta dalla Mercedes sia per Bottas , SuperSoft Media, che per Hamilton , Soft Media, , il Team campione del mondo ha provato a mettere sotto pressione la Ferrari ...

Pirelli Collezione lancia Stelvio Corsa per Ferrari 250 GTO : ... portando sul tetto del mondo il binomio Ferrari-Pirelli. L'anno successivo, Maurice Trintignan e Froilàn Gonzales al volante della Ferrari 375 Plus 'calzata' Stelvio Corsa conquistarono, invece, la ...

Dalla Pirelli la gomma per l'auto più costosa del mondo" : Riprendere quindi le caratteristiche di questa gomma è stata la scelta naturale, quando Pirelli ha voluto creare un prodotto specifico per la Ferrari 250 GTO, l'auto più costosa del mondo. Per ...