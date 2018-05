Le nuove attrici di Streghe 2 0 contro i volti storici dopo le critiche di Holly Marie

optimaitalia

(Di martedì 29 maggio 2018) Ledi2.0la vecchia guardia. Grandi tensioni intorno al reboot del classico di CW, la nuova serie ispirata al grande successo degli anni Novanta e Duemila che ebbe come protagonisteCombs, Alissa Milano, Shannen Doherty (fino alla terza stagione) e Rose McGowan (dalla quarta all'ottava).I membri del cast originale non hanno nascosto il loro malcontento di fronte all'idea del reboot, almeno per come è stata descritta finora. In particolareCombs, interprete di Piper Halliwell, si è scagliatal'idea di un remake che non avesse per protagoniste ledella serie originale, ma ora una delle eredi ha deciso di rispondere.In una dichiarazione sui social media pubblicata sabato, l'attrice Sarah Jeffery si è espressail commento negativo delle star dello show originale echi ha criticato l'idea di un reboot ...