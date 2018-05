Le email sulla privacy che sommergono gli utenti | ecco il motivo

Blastingnews

: Un’altra email sulla privacy e avrò un crollo nervoso. - SirDistruggere : Un’altra email sulla privacy e avrò un crollo nervoso. - lorepregliasco : Ma la #GDPR serviva a avere la casella email intasata da notifiche, annunci e aggiornamenti sulla GDPR? - Sassy_King97 : RT @macheansia: NON NE POSSO PIÙ DI QUESTE EMAIL SULLA PRIVACY NON ME NE FREGA NULLA PERCHÉ TANTO SONO IO A SPUTTANERE LA MIA PRIVACY SUI S… -

(Di martedì 29 maggio 2018) Moltise ne sono accorti sicuramente: la nuova normativaha generato una vera e propria valanga diVIDEOche riguardano proprio questo argomento, suscitando molto fastidio e poca curiosita' da parte deglidel web, nonostante gli ultimi scandali invitino indirettamente ad aguzzare l'occhio sul proprio stato di riservatezza, per poter usufruire di internet in modo più sicuro e tranquillo. Il nuovo regolamentoMolte persone quasi certamente non hanno speso i minuti necessari per aprire questee leggerle attentamente come farebbero per altri argomenti più interessanti. Perciò, nonostante abbiano ricevuto queste, sanno davvero poco in merito alla nuova normativain vigore da questo 25 maggio 2018, che ha apportato delle modifiche da non sottovalutare. I movimenti della Commissione Europea Dopo lo scandalo di ...